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24.12.2019 16:16
Проект: В регионах

Участок трассы Владимир – Муром – Арзамас открыли для автомобилистов

Дорога на Муром во Владимирской области стала комфортнее и безопаснее. Новый участок в обход деревни Бараки на трассе Владимир – Муром – Арзамас официально введен в эксплуатацию.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Отрезок длиной более десяти километров строили с 2014 года. Заказчиком выступало ГБУ «Владупрадор». Общая стоимость работ превысила 2,5 миллиарда рублей. Финансирование шло как из областного, так и из федерального бюджета.

Для обеспечения безопасности движения на дороге устроили наружное освещение, установили более 11 километров барьерного ограждения. У деревень Байгуши, Шепелево и Бараки появились остановочные павильоны и тротуары с лестничными сходами.

– В октябре из-за затянувшихся переговоров и согласований ввод в эксплуатацию почти готовой дороги пришлось отодвинуть. Только благодаря целенаправленной работе новой команды администрации области и пониманию ситуации со стороны «Газпрома» мы победно завершаем пятилетний социально значимый проект, – подчеркнул владимирский губернатор Владимир Сипягин.

Фото: Администрация Владимирской области
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Он первым опробовал новый участок, проехав по нему на КамАЗе, и выразил искреннюю благодарность всем, кто трудился над столь значимым проектом.

– Сегодня рады все – от жителей Бараков до автомобилистов региона, теперь им обеспечено более комфортное передвижение по трассе. Автодорога сделана с использованием новейших технологий, что, безусловно, увеличит срок ее эксплуатации и повысит безопасность, – отметил Владимир Сипягин.

Губернатор напомнил, что по итогам 2019 года Владимирская область вошла в число лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Открытие нового участка трассы на Муром, по словам Сипягина, укрепит авторитет региона как передовика дорожной отрасли.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Победы команды губернатора Владимира Сипягина

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