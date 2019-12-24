Участок трассы Владимир – Муром – Арзамас открыли для автомобилистов

Дорога на Муром во Владимирской области стала комфортнее и безопаснее. Новый участок в обход деревни Бараки на трассе Владимир – Муром – Арзамас официально введен в эксплуатацию.

Отрезок длиной более десяти километров строили с 2014 года. Заказчиком выступало ГБУ «Владупрадор». Общая стоимость работ превысила 2,5 миллиарда рублей. Финансирование шло как из областного, так и из федерального бюджета.

Для обеспечения безопасности движения на дороге устроили наружное освещение, установили более 11 километров барьерного ограждения. У деревень Байгуши, Шепелево и Бараки появились остановочные павильоны и тротуары с лестничными сходами.

– В октябре из-за затянувшихся переговоров и согласований ввод в эксплуатацию почти готовой дороги пришлось отодвинуть. Только благодаря целенаправленной работе новой команды администрации области и пониманию ситуации со стороны «Газпрома» мы победно завершаем пятилетний социально значимый проект, – подчеркнул владимирский губернатор Владимир Сипягин.

Он первым опробовал новый участок, проехав по нему на КамАЗе, и выразил искреннюю благодарность всем, кто трудился над столь значимым проектом.

– Сегодня рады все – от жителей Бараков до автомобилистов региона, теперь им обеспечено более комфортное передвижение по трассе. Автодорога сделана с использованием новейших технологий, что, безусловно, увеличит срок ее эксплуатации и повысит безопасность, – отметил Владимир Сипягин.

Губернатор напомнил, что по итогам 2019 года Владимирская область вошла в число лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Открытие нового участка трассы на Муром, по словам Сипягина, укрепит авторитет региона как передовика дорожной отрасли.