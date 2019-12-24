В Москве с 1 января подорожает эвакуация автомобилей

Эвакуация и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, в Москве подорожает с 1 января будущего года.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" отмечают, что тариф останется ниже реальных затрат города в среднем на 40 процентов. Для тех, кто оплачивает штраф в течение 60 дней после получения машинными со спецстоянки, по-прежнему будут действовать льготные тарифы.

Для перемещения авто категории А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. с 1 января 2020 года тариф составит 3 400 рублей (ранее - 3 200 рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. - 5 400 рублей (ранее - 5 200 рублей), категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей, - 7 600 рублей (ранее - 7 400 рублей). Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50 600 рублей (ранее - 49 200 рублей).

Льготная стоимость суток хранения для транспортного средства категории А с 1 января составит 540 рублей (ранее - 520 рублей), категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 т, - 1 050 рублей (ранее - 1 000 рублей), категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 т, категории C и E, а также негабаритных автомобилей - 2 300 рублей (ранее - 2 200 рублей).

Если водитель оплатит эвакуацию и хранения до того, как придет забирать машину, ему сделают скидку 25 процентов. При этом в АМПП призывают автолюбителей парковаться правильно.