В Подмосковье сотрудник ГИБДД принимал взятки на карточку

В Московской области задержан замглавы Балашихинского отдела ГИБДД. Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, высокопоставленный сотрудник подозревается в коррупции.

По версии следствия, махинации были связаны с содержанием и обслуживанием городских дорог. На протяжении трех лет, с 2015 по 2018-й, считают в СК, офицер брал взятки с директора компании-подрядчика за покровительство. Причем часть денег просил перевести на банковскую карточку. Следователи намерены доказать, что замглавы ГИБДД таким путем получил не менее 250 тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение, суд заключил подследственного под стражу. Как сообщила официальный представитель областного ГУ МВД Татьяна Петрова, ведомство проведет служебную проверку. Виновного уволят из органов по отрицательным мотивам, его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

А против директора компании также возбуждено уголовное дело за дачу взятки. СК продолжает собирать доказательства.