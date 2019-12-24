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24.12.2019 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье живого младенца нашли в коробке Made in China

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области в подъезде жилого дома нашли брошенного младенца. По данным одного из популярных пабликов, новорожденная девочка лежала в обычной картонной коробке с надписью Made in China.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Как рассказали агентству "Москва" в пресс-службе регионального уполномоченного по правам ребенка, малышку нашли жители Мытищ. В доме, где обнаружили девочку-найденыща, квартиры в основном сдаются в аренду. Это может затруднить поиск родственников девочки.

К счастью, девочка не получила сильного переохлаждения. Эксперты считают, что ее вынесли в подъезд спустя 3 часа после рождения. Закутали и оставили в коробке на произвол судьбы. Малышку доставили в реанимацию роддома, за ней наблюдают неонатологи.

Полиция Мытищ начала проверку, но ГСУ СК уже попросило передать им все материалы, сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи намерены найти родителей младенца и привлечь их к уголовной ответственности.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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