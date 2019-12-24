В столичной больнице открылось отделение трансплантации костного мозга

В московской больнице №52 открылось отделение трансплантации костного мозга. Об этом сообщили "РГ" в пресс- службе департамента здравоохранения Москвы.

Предназначено это отделение для оказания специализированной медпомощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями, нуждающимся в трансплантации костного мозга/гемопоэтических стволовых клеток крови. Врачи там смогут проводить 12-15 операций месяц.

Ранее на базе отделения гематологии и высокодозной химиотерапии этой больницы проводилась аутотрансплантация костного мозга - то есть пересадка пациенту собственной ткани. Но аллогенная трансплантация (от донора) требует строжайшего режима стерильности. К примеру, стерильность в таком отделении - выше, чем в хирургическом операционном блоке. Такие условия созданы в новом отделении, лицензированном под проведение таких процедур.

В новом отделении - 12 боксов, оборудованных системой "ламинарный поток" и НЕPA-фильтрами тонкой очистки, а также другими техническими решениями, обеспечивающими полную стерильность, необходимую для успешного лечения и восстановления пациентов. Блок трансплантации по оснащению, организации лечебного процесса и качеству оказываемой медицинской не уступает аналогичным подразделениям ведущих клиник мира и по праву может считаться одним из лучших в России.

Специалисты этого отделения будут проводить аутотрансплантацию гемопоэтических или стволовых клеток крови и костного мозга, то есть трансплантацию клеток самого пациента., а также аллогенная трансплантацию костного мозга, то есть донорского материала.

- За 5 лет работы в больнице №52 мы реорганизовали работу гематологической службы, что позволило оказывать пациентам с онкогематологическими заболеваниями высокотехнологичную медицинскую помощь, включая трансплантацию костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток крови. - говорит Марьяна Лысенко, главврач больницы №52. - Мы уже выполнили 264 аутотрансплантации, из них 114 - в текущем году. Начали заниматься и аллогенными трансплантациями костного мозга, наиболее сложный этап в лечении больных с гемобластозами.

Первую и в нашей больнице, и среди городских больниц аллогенную трансплантацию костного мозга мы успешно провели пациенту с острым лейкозом. На 2020 год запланировано проведение более 200 трансплантаций костного мозга, часть которых, несомненно, будут аллогенными. Планируем развивать перспективное направление аутотрансплантации для пациентов с аутоиммунными заболеваниями.