В столичной больнице открылось отделение трансплантации костного мозга

Новости

В Калужской области физрук продавал наркотики 14:13
Jaguar Land Rover повысит цены на автомобили в России 14:10
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской 14:10
Учительница надела на урок боди с изображением внутренних органов человека 14:09
Стало известно, как готовили первый поезд в Крым 14:09
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину 13:58
Анастасия Ракова: Пациенты с муковисцидозом смогут получить денежную компенсацию на лекарства 13:53
В Петербурге составят из сотен машин гигантскую "автоелку" 13:51
Изображение древнего демона нашли на обороте ассирийской таблички 13:51
Раскрыта тайна древних каменных кругов 13:49
Собянин: Метро, МЦК и наземный транспорт будут бесплатными в новогоднюю ночь 13:48
В Кремле оценили идею отменить НДФЛ для малообеспеченных 13:45
Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Баренцево море на артстрельбы 13:45
Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь 13:39
В Японии отозвали почти 1,3 миллиона порций мороженого 13:35
Обвиняемому в убийстве историку Соколову продлили арест до апреля 13:34
Nissan запатентовал в России новый седан Sentra 13:23
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся в детсаду Копейска 13:23
В Кирове теплый декабрь побил рекорд 24-летней давности 13:22
Первый поезд в Севастополе встретит оркестр ЧФ 13:22
Названы самые бесполезные средства от насморка 13:18
КС РФ разрешил пермякам ставить киоски на придомовых территориях 13:17
Власти Воркуты призвали горожан остерегаться песцов 13:16
Лидер Slipknot написал сценарий фильма ужасов 13:15
В Сочи на границе в мандаринах спрятали три тысячи пачек сигарет 13:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 13:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столичной больнице открылось отделение трансплантации костного мозга

Текст: Любовь Проценко

В московской больнице №52 открылось отделение трансплантации костного мозга. Об этом сообщили "РГ" в пресс- службе департамента здравоохранения Москвы.

Предназначено это отделение для оказания специализированной медпомощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями, нуждающимся в трансплантации костного мозга/гемопоэтических стволовых клеток крови. Врачи там смогут проводить 12-15 операций месяц.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Где москвичи смогут провериться на онкологию

Ранее на базе отделения гематологии и высокодозной химиотерапии этой больницы проводилась аутотрансплантация костного мозга - то есть пересадка пациенту собственной ткани. Но аллогенная трансплантация (от донора) требует строжайшего режима стерильности. К примеру, стерильность в таком отделении - выше, чем в хирургическом операционном блоке. Такие условия созданы в новом отделении, лицензированном под проведение таких процедур.

В новом отделении - 12 боксов, оборудованных системой "ламинарный поток" и НЕPA-фильтрами тонкой очистки, а также другими техническими решениями, обеспечивающими полную стерильность, необходимую для успешного лечения и восстановления пациентов. Блок трансплантации по оснащению, организации лечебного процесса и качеству оказываемой медицинской не уступает аналогичным подразделениям ведущих клиник мира и по праву может считаться одним из лучших в России.

Специалисты этого отделения будут проводить аутотрансплантацию гемопоэтических или стволовых клеток крови и костного мозга, то есть трансплантацию клеток самого пациента., а также аллогенная трансплантацию костного мозга, то есть донорского материала.

Трансплантацию костного мозга получает только треть нуждающихся в ней

- За 5 лет работы в больнице №52 мы реорганизовали работу гематологической службы, что позволило оказывать пациентам с онкогематологическими заболеваниями высокотехнологичную медицинскую помощь, включая трансплантацию костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток крови. - говорит Марьяна Лысенко, главврач больницы №52. - Мы уже выполнили 264 аутотрансплантации, из них 114 - в текущем году. Начали заниматься и аллогенными трансплантациями костного мозга, наиболее сложный этап в лечении больных с гемобластозами.

Первую и в нашей больнице, и среди городских больниц аллогенную трансплантацию костного мозга мы успешно провели пациенту с острым лейкозом. На 2020 год запланировано проведение более 200 трансплантаций костного мозга, часть которых, несомненно, будут аллогенными. Планируем развивать перспективное направление аутотрансплантации для пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Онкология: как победить рак

Главное сегодня

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину