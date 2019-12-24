Владимирские фермеры оценили гранты по программе "Агростартап"

Регион досрочно выполнил годовой план по поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

На выплату грантов владимирским аграриям из федерального и областного бюджетов направили около 50 миллионов рублей. Средства по программе "Агростартап" были освоены на 97 процентов уже в октябре.

Об этом рассказали на заседании президиума Наблюдательного совета по проектному управлению во Владимирской области, подводя промежуточные итоги реализации нацпроектов экономической направленности.

Как отметил врио первого заместителя губернатора Максим Брусенцов, бизнеса является одним из государственных приоритетов, поэтому регион активно включился в реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Проделана объемная организационная работа: разработаны и утверждены региональные проекты, заключено соглашение о предоставлении субсидий с Минэкономразвития РФ, внесены необходимые изменения в региональную нормативно-правовую базу.

В 2019 году основной объем бюджетных средств был направлен на развитие региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, создание центра "Мой бизнес" и реализация мер поддержки для экспортно-ориентированных компаний. Кроме того, господдержку получили социальные предприниматели на монотерриториях.

Всего на текущий год по нацпроекту в регионе предполагали освоить 364 миллиона рублей. Однако, учитывая востребованность мер государственной поддержки среди предпринимателей, областной администрации удалось увеличить объемы финансирования до 738 млн рублей, при этом общий бюджет нацпроекта на шесть лет увеличен с 1,1 до 2,16 миллиарда рублей.

Благодаря этому регион вводит принципиально новое направление господдержки - развитие частных технопарков. В это вложат около одного миллиарда рублей.

Объем экспорта агропромышленной продукции из Владимирской области к 2024 году нужно увеличить вчетверо по отношению к 2018 году, когда он составлял 127 миллионов долларов США. По итогам 2019 года стоимость экспортированной из региона продукции АПК, как ожидается, достигнет 137,6 миллионов долларов.

- Развитие экономики является двигателем социального развития, - отметил губернатор Владимир Сипягин. - Активное развитие бизнеса во Владимирской области приведет к увеличению ВРП. За счет расширения налогооблагаемой базы откроются большие возможности для финансирования соцсектора. Мы сможем реализовать новые программы социальной поддержки жителей - например, дополнительно помочь молодым семьям, решить проблему выдачи лекарств льготникам и многие другие важные задачи.