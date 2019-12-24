Владимирский губернатор получил прозвище "Экономыч"

Глава региона Владимир Сипягин сэкономил около десяти миллионов рублей, сократив расходы на собственный аппарат. Он уменьшил количество заместителей с десяти до семи и "удешевил" служебные командировки.

Сначала, в ноябре 2018 года, законодательное собрание Владимирской области по предложению Сипягина сократило количество вице-губернаторов - с десяти человек, которые работали при его предшественнице Светлане Орловой, до восьми.

Ликвидировали ставки заместителей по строительному и земельно-имущественному комплексам. Должности этих вице-губернаторов называли "уголовными". Экс-замглавы региона по строительству Дмитрий Хвостов осужден за взятки на 11 лет, а бывшая вице-губернатор по земле и имуществу Елена Мазанько обвиняется в получении взяток.

Должность еще одного вице-губернатора фактически упразднена после того, как куратор агропрома Владимирской области Александр Трутнев ушел в отставку по собственному желанию. Отрасль сельского хозяйства включили в зону ответственности врио вице-губернатора Максима Брусенцова.

В итоге, по предварительным подсчетам, на содержании аппарата администрации Владимир Сипягин сберег для бюджета Владимирской области около 10 миллионов рублей. За это глава региона получил прозвище "Экономыч".

Уменьшилась и стоимость служебных командировок. Сам губернатор ездит в Москву, Петербург и другие расположенные недалеко города России на поезде, не используя служебный автомобиль. Еще пять миллионов рублей удалось сэкономить на разработке "Стратегии развития Владимирской области-2030".