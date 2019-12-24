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24.12.2019 16:33
Проект: В регионах

Во Владимире открыли новый центр "Мой бизнес"

Оказывать услуги как начинающим, так и опытным предпринимателям по принципу "одного окна" теперь смогут прямо в администрации Владимирской области. Центр "Мой бизнес" впервые в России разместили в здании регионального правительства.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Учреждение создано в рамках реализации государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области". Он объединяет все организации инфраструктуры поддержки МСП: гарантийный фонд, центр поддержки предпринимательства, региональный центр инжиниринга, микрокредитную организацию и региональную Лизинговую компанию. Ранее эти структуры располагались по разным адресам.

- До настоящего времени поддержка наших предпринимателей централизованно осуществлялась на базе "Бизнес-инкубатора". Но у него это было лишь одним из направлений работы, - пояснил губернатор Владимир Сипягин. - Убежден, что развитием малого и среднего предпринимательства нельзя заниматься по остаточному принципу.

На новой площадке центра "Мой Бизнес" оборудована входная зона с четырьмя окнами для оказания услуг, две переговорные комнаты, конференц-зал, учебный класс и коллективный офис, предназначенный для организации взаимодействия предпринимателей и налаживания деловых контактов. Закуплено и установлено современное оборудование. Также создан кол-центр для оказания консультационных услуг.

Фото: Администрация Владимирской области
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В этом году получателями господдержки во владимирском центре "Мой бизнес" стало более двух тысяч предпринимателей. В семинарах, тренингах и круглых столах приняло участие около 700 представителей бизнес-сообщества. Для 150 субъектов малого и среднего предпринимательства оказались актуальными курсы повышения квалификации. Благодаря финансовой поддержке областной администрации местные бизнесмены смогли поучаствовать в отраслевых выставках и межрегиональных бизнес-миссиях.

Кроме того, Фонд развития малого и среднего предпринимательства Владимирской области заключил с субъектами МСП около 230 договоров на общую сумму 420 миллионов рублей. Фонд "ВладимирЛизинг" оказал поддержку почти 30 компаниям на сумму более 100 миллионов. Гарантийный фонд области в течение года помог предпринимателям привлечь под свое поручительство кредиты на сумму более 1,5 миллиардов.

- В силу своей мобильности и гибкости МСП может быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономического роста, расширять рынок труда, - напомнил глава региона. - Учитывая задачу форсированного экономического развития, поставленную президентом, необходимо основные силы направить именно на поддержку малого и среднего бизнеса.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Реализация национальных проектов во Владимирской области

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