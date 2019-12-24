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24.12.2019 14:56
Проект: В регионах

Во Владимире построят современный спорткомплекс

Новый современный спортивный комплекс появится в районе улиц Мира, Студенческой и проспекта Строителей во Владимире.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Проектирование нового дворца спорта во Владимире начнется в 2020 году. Передать находящиеся в федеральной собственности участки земли рядом с ВлГУ под строительство спортивного объекта заместитель председателя правительства России Виталий Мутко согласился после личной встречи с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным.

Фото: Администрация Владимирской области
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Как сообщает администрация региона, земельный участок между улицами мог уйти под застройку многоквартирными домами, но глава региона убедил правительственную комиссию отдать эту землю под спорткомплекс, который очень нужен жителям региона.

- Строительство многофункционального спортивного центра, по предварительной информации, начнется в 2021 году. Согласно проекту, новый многофункциональный спорткомплекс будет иметь универсальную спортивную арену размером 72 на 36 метров, восемь тренировочных залов, 14 раздевалок, тренажерный зал, медкабинет, восстановительную комнату, столовую, тренерские и судейские помещения, - сообщили власти.

Ожидается, что трибуны нового дворца спорта смогут вместить до трех с половиной тысяч зрителей. Объект можно будет использовать для проведения соревнований как всероссийского, так и международного уровня.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Победы команды губернатора Владимира Сипягина

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