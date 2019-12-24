Во Владимире построят современный спорткомплекс

Новый современный спортивный комплекс появится в районе улиц Мира, Студенческой и проспекта Строителей во Владимире.

Проектирование нового дворца спорта во Владимире начнется в 2020 году. Передать находящиеся в федеральной собственности участки земли рядом с ВлГУ под строительство спортивного объекта заместитель председателя правительства России Виталий Мутко согласился после личной встречи с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным.

Как сообщает администрация региона, земельный участок между улицами мог уйти под застройку многоквартирными домами, но глава региона убедил правительственную комиссию отдать эту землю под спорткомплекс, который очень нужен жителям региона.

- Строительство многофункционального спортивного центра, по предварительной информации, начнется в 2021 году. Согласно проекту, новый многофункциональный спорткомплекс будет иметь универсальную спортивную арену размером 72 на 36 метров, восемь тренировочных залов, 14 раздевалок, тренажерный зал, медкабинет, восстановительную комнату, столовую, тренерские и судейские помещения, - сообщили власти.

Ожидается, что трибуны нового дворца спорта смогут вместить до трех с половиной тысяч зрителей. Объект можно будет использовать для проведения соревнований как всероссийского, так и международного уровня.