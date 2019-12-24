Во Владимирской области открываются Дома мировой юстиции

Первый во Владимирской области Дом мировой юстиции, объединивший под одной крышей несколько судебных участков, в 2019 году открылся в Ленинском районе областного центра.

Четыре судебных участка мировых судей переехали в обновленные просторные кабинеты в административном здании на улице Диктора Левитана во Владимире. Благодаря территориальной реформе жители областного центра получили возможность защищать свои права в более комфортных условиях.

Решение о переселение судебных участков произошло после февральского заседания совета судей, во время которого губернатор Владимир Сипягин пообещал создать достойные и безопасные условия для жителей, обращающихся по различным вопросам к мировым судьям. Обещание удалось выполнить в рекордно короткие сроки.

- Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что в суде люди всегда имеют дело с конфликтом, поэтому необходимо за счет создания достойных условий осуществления правосудия снижать градус напряженности. Граждане обращаются в суд за защитой своих прав. Вот почему так важно, чтобы в суде они чувствовали уважение государства к их правам, - заявил Владимир Сипягин на торжественном открытии Дома мировой юстиции.

Он пояснил, что во время рабочего заседания совета судей председатель Владимирского областного суда Александр Малышкин и его коллеги посетовали на условия, в которых прежде приходилось размещаться мировым судьям и участникам судебных процессов.

- Отсутствие залов судебных заседаний, мест для ожидания в коридоре, туалетов для посетителей, невозможность обеспечить охрану правопорядка на участке и сохранность архива дел - с этим люди были вынуждены мириться годами, - напомнил глава региона.

На обеспечение деятельности мировых судей во Владимирской области власти дополнительно выделили 49 миллионов рублей. В основном эти средства пошли на ремонт помещений, на создание более комфортных и безопасных условий для участников судебных процессов. В дальнейшем объединение нескольких судебных участков под одной крышей приведёт к экономии бюджетных средств.

Вслед за Владимиром новый Дом мировой юстиции открылся в Суздале. После этого в отремонтированное здание переехали судебные участки Судогды и Судогодского района. В ближайшее время планируется решить вопрос о покупке здания в центре Вязников для размещения судебных участков этого города и Вязниковского района. Сейчас администрация региона ведет переговоры с отделением Банка России по Владимирской области о передаче в безвозмездное пользование здания в Собинке для размещения в нем судебных участков мировых судей Собинского района. Вопрос планируют решить до конца текущего года.