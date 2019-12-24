Во Владимирской области возродили умиравший крахмало-паточный завод

Новости

"Шторм" и "Эпидемия" по версии кинокритиков - лучшие сериалы года 12:54
Левин предложил предустанавливать на смартфоны приложение "Госуслуги" 12:47
В Петербурге младенец умер при домашних родах 12:45
В Удмуртии раскрыли убийство 20-летней давности 12:43
Джеки Чан едва не погиб на съемках очередного боевика 12:37
Возбуждение дела о нападении на полицию в Апатитах признали законным 12:36
Южнокорейский концерн построит в Благовещенске 4-звездочный отель 12:33
Рагнар Сигурдссон и ФК "Ростов" расторгли контракт 12:22
Мошенники в Подмосковье делали 300 тысяч пачек сигарет в день 12:21
В томской реке Ушайке ПДК вредных веществ превышено в сорок раз 12:18
В Петербурге при столкновении четырех автомобилей погиб человек 12:17
В Петербурге утвердили список мероприятий к годовщине снятия блокады 12:14
"Бумеранг" получит новый боевой модуль 12:13
Россиянка сбита насмерть машиной в южнокорейском Мокпхо 12:12
СП: Создание коридора "Европа - Западный Китай" затягивается 12:03
Россия и Беларусь подвели итоги спортивных соревнований 12:00
На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода 11:56
Как в России и Беларуси заботятся об охране окружающей среды 11:47
В Севастополе попросили ускорить принятие закона о запрете снюса 11:47
Вышел русский трейлер "Женщины в окне" с Эми Адамс и Гэри Олдманом 11:44
В Уфе подростки избивали и вымогали деньги у четвероклассницы 11:41
В Подмосковье сотрудник ГИБДД принимал взятки на карточку 11:40
В Ленобласти предложили оснастить частное оружие радиомаячками 11:37
В Нижегородской области установили новогодний баннер с ошибками 11:37
На посадившую 6-летнего сына за руль челнинку завели еще одно дело 11:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 11:44
Проект: В регионах

Во Владимирской области возродили умиравший крахмало-паточный завод

В Селивановском районе Владимирской области восстановлена работа крахмало-паточного завода "Новлянский", который оказался на грани закрытия.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

В марте 2019 года в Селивановском районе Владимирской области была приостановлена работа завода "Новлянский". Из-за возникших сложностей около 300 сотрудников градообразующего предприятия Новлянского сельского поселения ушли в бессрочный отпуск.

К спасению завода подключилась администрация области. Интерес к вложению инвестиций в бизнес по производству крахмалов и сиропов во Владимирской области проявили иностранные инвесторы, которые предложили приобрести половину акций у учредителя завода "Новлянский". Однако без одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций сделка состояться не могла. Дело застопорилось.

После вмешательства губернатора региона ситуацию удалось изменить. В июне на встрече с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Гордеевым Владимир Сипягин достиг договоренности относительно будущего Новлянского крахмало-паточного завода. В результате сделка была одобрена.

Фото: Администрация Владимирской области
Во Владимирской области открываются Дома мировой юстиции

- Я рассказал Алексею Васильевичу, что в случае закрытия предприятия работу потеряет 300 человек - жителей сельской местности, удаленной от крупных городов. Судьба предприятия зависела от решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, потому что в покупке и развитии крахмало-паточного завода в Новлянке заинтересована американская компания ArcherDanielsМidlandCompany. Очень важно было получить поддержку правительства, в ином случае инвестор мог отказаться от сделки. Теперь предприятие будет сохранено. Я очень благодарен Алексею Васильевичу за помощь в решении этого вопроса, - прокомментировал Владимир Сипягин результаты встречи с Алексеем Гордеевым.

Он уточнил, что иностранные инвесторы планируют оснастить предприятие суперсовременным оборудованием и вложить средства в его дальнейшее развитие.

- Это значит, у жителей Новлянки и соседних населенных пунктов Селивановского района будет работа и достойная зарплата, - резюмировал глава региона.

Новлянский крахмало-паточный завод - одно из старейших предприятий Владимирской области. Он ведет свою историю с 1898 года.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Победы команды губернатора Владимира Сипягина

Главное сегодня

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину