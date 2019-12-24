Во Владимирской области возродили умиравший крахмало-паточный завод

В Селивановском районе Владимирской области восстановлена работа крахмало-паточного завода "Новлянский", который оказался на грани закрытия.

В марте 2019 года в Селивановском районе Владимирской области была приостановлена работа завода "Новлянский". Из-за возникших сложностей около 300 сотрудников градообразующего предприятия Новлянского сельского поселения ушли в бессрочный отпуск.

К спасению завода подключилась администрация области. Интерес к вложению инвестиций в бизнес по производству крахмалов и сиропов во Владимирской области проявили иностранные инвесторы, которые предложили приобрести половину акций у учредителя завода "Новлянский". Однако без одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций сделка состояться не могла. Дело застопорилось.

После вмешательства губернатора региона ситуацию удалось изменить. В июне на встрече с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Гордеевым Владимир Сипягин достиг договоренности относительно будущего Новлянского крахмало-паточного завода. В результате сделка была одобрена.

- Я рассказал Алексею Васильевичу, что в случае закрытия предприятия работу потеряет 300 человек - жителей сельской местности, удаленной от крупных городов. Судьба предприятия зависела от решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, потому что в покупке и развитии крахмало-паточного завода в Новлянке заинтересована американская компания ArcherDanielsМidlandCompany. Очень важно было получить поддержку правительства, в ином случае инвестор мог отказаться от сделки. Теперь предприятие будет сохранено. Я очень благодарен Алексею Васильевичу за помощь в решении этого вопроса, - прокомментировал Владимир Сипягин результаты встречи с Алексеем Гордеевым.

Он уточнил, что иностранные инвесторы планируют оснастить предприятие суперсовременным оборудованием и вложить средства в его дальнейшее развитие.

- Это значит, у жителей Новлянки и соседних населенных пунктов Селивановского района будет работа и достойная зарплата, - резюмировал глава региона.

Новлянский крахмало-паточный завод - одно из старейших предприятий Владимирской области. Он ведет свою историю с 1898 года.