Во Владимирской области ввели льготы для "детей войны"

Региональный закон "О мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет" подписал владимирский губернатор Владимир Сипягин.

"Детям войны" дали право на получение бесплатной юридической помощи, компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 25 процентов (в случае если у гражданина нет других льгот), а также на внеочередное посещение социальных, медицинских и культурных учреждений.

Минувшим летом глава Владимирской области принял решение выплатить "детям войны" по тысяче рублей к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, с октября 2018 года гражданам из этой категории предоставлено право на льготный проезд на маршрутах регулярных перевозок городским транспортом в границах населенного пункта и автотранспортом общего пользования по пригородным маршрутам. Льгота не распространяется на такси.

Сегодня во Владимирской области проживает около 100 тысяч человек, родившихся в период с 22 июня 1928-го по 3 сентября 1945 года. Из них мерами поддержки по различным основаниям уже пользуется более 91 тысячи граждан. Среди них участники Великой Отечественной войны (в том числе несовершеннолетние бойцы партизанских отрядов), инвалиды, ветераны труда, воинской службы и боевых действий, члены семьи инвалидов войны и участников боевых действий, блокадники, труженики тыла и бывшие малолетние узники концлагерей, реабилитированные репрессированные граждане, лица, имеющие длительный стаж работы, и граждане, пострадавшие от воздействия радиации.