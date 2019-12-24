Воронежский экспорт демонстрирует устойчивый рост

Увеличение объемов экспорта товаров и услуг - одно из ключевых направлений развития России до 2024 года. На уровне Воронежской области экспортно-ориентированным компаниям оказывается разносторонняя поддержка, в том числе, в рамках национальных и федеральных проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства и по развитию международной кооперации и экспорта.

Созданный при правительстве Воронежской области региональный Центр поддержки экспорта помогает экспортерам участвовать в международных выставках и ярмарках, проводить маркетинговые и патентные исследования, способствует в организации переговоров с иностранными контрагентами, сертификации продукции, консультирует по различным аспектам экспортной деятельности. Особое внимание уделяется работе с начинающими экспортерами: обучению, информированию, консультированию и сопровождению.

Об экспортном потенциале Воронежской области, перспективах и точках роста регионального экспорта рассказал директор АНО "Центр поддержки экспорта Воронежской области" Роман Голованев.

- Роман Георгиевич, как стимулировать компании экспортировать продукцию? Кому нужно помогать в первую очередь и чего боятся начинающие экспортеры?

Указом президента перед российским экспортом поставлены очень амбициозные цели по достижению к 2024 году объемов несырьевого неэнергетического экспорта в 250 млрд. долларов в год, экспорта услуг - в 100 млрд. долларов. В связи с этим одним из основных инструментов содействия развитию экспорта становится предоставление комплексной поддержки воронежским экспортерам.

Укреплению экспортного потенциала региона в том числе способствуют разнообразные меры поддержки экспортеров, реализуемые Центром поддержки экспорта Воронежской области. Самое важное сегодня - достучаться до каждого предпринимателя, до каждой компании, рассказать, что экспорт - это не страшно. Безусловно, у многих российских компаний не хватает опыта в продвижении своей продукции. И это обстоятельство часто становится тормозящим психологическим фактором - боязнь преодоления неких внешних барьеров. Думаю, что с благодаря деятельности нашего Центра, а также АО "Российский экспортный центр", проблема недостатка информированности успешно решается.

Уже сейчас мы помогаем предприятиям правильно оценить барьеры внешних рынков, перспективы сбыта в определенные страны, сформулировать внешнеторговую стратегию и решить ряд смежных вопросов - таких, как поиск партнеров и развитие деловых контактов, технические вопросы, связанные с логистикой, сертификатами, валютным и таможенным контролем, возвратом НДС и многие другие.

Фото: Пресс-служба Центра координации поддержки экспорта Воронежской области

- Какие основные направления поддержки экспорта реализует АНО "Центр поддержки экспорта Воронежской области"?

- Есть несколько основных направлений. Первое предполагает организацию международных мероприятий: участие предприятий в выставках, бизнес-миссиях, деловых форумах. В этом году таких мероприятий было проведено более 40, в них приняли участие более 200 представителей воронежских компаний. При этом АНО "Центр поддержки экспорта Воронежской области" берет на себя большую часть расходов по участию воронежских производителей в выставочных мероприятиях (за исключением командировочных расходов). Это серьезная помощь, поскольку не каждая компания из сегмента малого и среднего предпринимательства может себе позволить такие расходы.

Второе направление нашей работы связано с разносторонним консультированием по различным вопросам экспорта, в том числе с привлечением внешних профессиональных консультантов, которые знают особенности валютного и таможенного законодательства, сертификации на конкретном рынке, специфику азиатских и европейских стран, обладают опытом организации сложных логистических цепочек.

Третье направление связано с содействием в приведении предлагаемого продукта к требованиям зарубежного рынка, начиная от переводов презентационных материалов, заканчивая сертификацией.

Еще одно важное направление - образовательное. Мы организуем бесплатные семинары по основным вопросам организации экспортной деятельности в рамках образовательной программы Школы экспорта АО "Российский экспортный центр", которая направлена на обучение начинающих компаний-экспортеров системным основам ведения экспортной деятельности. Авторами курсов образовательной программы РЭЦ являются эксперты из разных областей внешней торговли и поддержки предпринимательства: управление финансовыми ресурсами, документационное обеспечение, таможенное дело, электронная торговля, валютный контроль, маркетинг, логистика и другие. Особое внимание во время экспортных семинаров уделяется отработке кейсов, решению задач в группе и социальному взаимодействию участников Программы. Для постоянных слушателей Школа экспорта РЭЦ уже стала своеобразной нетворкинг-площадкой для формирования полезных профессиональных связей и контактов.

- Насколько сложно предприятиям попасть в региональную программу поддержки экспорта и какие требования вы предъявляете?

- Никаких особых ограничений нет, мы стараемся помогать всем воронежским компаниям. Главное - у предприятия должно быть желание заниматься экспортом, выходить на новые рынки сбыта. Далее необходимо обратиться в Центр поддержки экспорта, и мы вместе выберем стратегию продвижения и механизмы с учетом специфики конкретной компании и конкретного продукта.

- С учетом текущей геополитической ситуации, какие новые для себя рынки могут открыть воронежские производители?

- Карта торговых связей сейчас активно меняется. Многие страны настроены на то, чтобы диверсифицировать свои коммерческие контакты. Мы видим подобный подход со стороны Китайской Народной Республики, которая заинтересована в российских поставках по целому ряду позиций. Большой интерес проявляют страны Ближнего Востока, Африки. По-прежнему среди активных покупателей российской продукции - страны СНГ, расширяется и торговое сотрудничество на Европейских рынках.

- Как производителю оценить - есть ли у его продукта экспортный потенциал и стоит ли рассматривать перспективу поставок на внешние рынки?

Традиционно считалось, что экспортная деятельность - сложный раздел, доступный крупным компаниям. Сейчас об этом все больше задумываются средние и малые предприятия. Насыщенный конкурентоспособной продукцией внутренний рынок мотивирует производителей выходить со своим товаром и на внешние рынки. По сути, развитие и подтверждение своей конкурентоспособности и есть одни из основных эффектов экспортной деятельности. А оценить свою готовность к экспорту наш Центр поможет, причем по широкому спектру критериев.

Фото: Пресс-служба Центра координации поддержки экспорта Воронежской области

- Какие меры поддержки экспорта оказались эффективными, а каких в стране не хватает?

Инфраструктура для поддержки и развития экспортного потенциала предприятия действует не первый год и постоянно совершенствуется. Практически все этапы деятельности экспортера покрыты соответствующей линейкой поддержки, наша задача - практическое применение этих программ в регионе, помощь конкретным предприятиям. Кроме уже озвученных выше, необходимо отметить еще одно эффективное и востребованное направление - это меры финансовой поддержки, которые осуществляет группа компаний АО "РЭЦ" (страхование экспортных сделок, кредитование, гарантии, факторинг). Я бы даже сказал, что без подобного рода инструментов зачастую и невозможно выйти на сделку.

Актуальным на сегодня является развитие акселерационных программ - комплексной поддержки экспортера, особенно начинающего, в течение длительного периода. Акселерационные программы позволят подготовить участников ко всем сложным процессам международной торговли, они, как правило, включают в себя образовательный модуль, консалтинговую и логистическую поддержку, помощь в поиске зарубежных партнеров и другие популярные у экспортеров сервисы.

- Как компании-экспортеру получить финансовую поддержку?

- На сегодняшний день есть разнообразные варианты: это и страхование экспортных сделок специализированной страховой компанией ЭКСАР, и привлечение финансирования (кредитование, факторинг, гарантии) Росэксимбанка, и кредитование в коммерческих банках в рамках специализированных программ поддержки экспортных предприятий.

- В декабре этого года состоялся первый международный Воронежский экспортный форум. Какое значение это событие имеет для региона?

- Воронежский экспортный форум, безусловно, стал важным региональным событием прежде всего потому что в формате открытого диалога представители власти и экспортноориентированный бизнес смогли обсудить все актуальные вопросы: бизнес получил множество рабочих инструментов для решения своих задач на сессиях в рамках форума, а власть - обратную связь от реальных и потенциальных экспортеров, материал для формирования программ помощи и поддержки предпринимателей. Также в рамках Форума были подведены итоги ставшего уже традиционным регионального конкурса "Лучший экспортер Воронежской области".

Немаловажной стала и практическая работа в рамках форума - воронежские предприниматели имели возможность презентовать свою продукцию и обсудить перспективы взаимодействия в рамках экспортных контрактов на "бирже контактов", организованной АНО "Центр поддержки экспорта Воронежской области". В переговорном процессе приняли участие более 30 иностранных предпринимателей из 9 стран, заинтересованных в приобретении товаров и услуг у воронежских производителей, а также почти 50 воронежских предприятий. На "бирже контактов", потенциальные покупатели из живо интересовались продукцией воронежских производителей, прямо на месте шли переговоры о возможных формах взаимодействия по экспортным поставкам. Высокий интерес к воронежской продукции свидетельствует о растущем экспортном потенциале региона, мы планируем подобные переговорные площадки организовывать на регулярной основе и в 2020 году.