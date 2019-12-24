За угрозы судье обвиняемый оштрафован на 110 тысяч рублей

Мещанский районный суд Москвы в течении нескольких часов рассмотрел уголовное дело 24-летнего менеджера из подмосковной Электростали Евгения Ерзунова. В приговоре он был признан виновным и оштрафован на 110 тысяч рублей.

В прениях сторон прокурор также просил оштрафовать подсудимого, но на другую сумму - на 170 тысяч рублей. Но так как судебный процесс проходил в особом порядке, без исследования доказательств - эта сумма была снижена. И получил Ерзунов по минимуму. Или как говорят юристы - "ниже низшего".

После задержания Ерзунову было предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением вреда здоровью в отношении судьи по части 1 статьи 296 УК РФ. Санкция этой статьи закона предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

В сентябре в социальных сетях было обнаружено несколько грубых высказываний с угрозами в адрес судей. Уголовное дело было возбуждено по факту опубликования в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также, как сообщили в Следственном комитете, угроз убийством и причинения вреда здоровью по части 2 статьи 280 и части 1 статьи 296 УК РФ в адрес судьи московского суда.

В рамках этого дела были задержаны и по решению суда заключены под стражу двое фигурантов - Алексей Вересов и Евгений Ерзунов. Третий фигурант - Сергей Половец - после признания вины и дачи изобличающих показаний на Ерзунова в СК был отпущен под подписку о невыезде. Кстати, Ерзунов был задержан перед вылетом за границу в аэропорту "Внуково".

По данным следствия, Ерзунов опубликовал в Twitter угрозы судье.

Позже Ерзунов раскаялся и предъявил письменные извинения судье: "Я никогда не позволял себе таких низких вольностей ни в чей адрес. Я искренне раскаиваюсь и глубоко сожалею о том, что я сделал. Спешу вас заверить, что мне очень стыдно перед вами и своей семьей".

Друг Ерзунова, Половец, перепечатал твит в адрес судьи.

В этом деле есть и четвертый фигурант - житель Воронежа Михаил Квасов. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил его на экспертизу в психиатрический стационар. Как установило следствие, он в 2007 году проходил обследование в Воронежском психоневрологическом диспансере, где у него было диагностировано смешанное тревожно-депрессивное расстройство. Квасову также было предъявлено обвинение по части 1 статьи 296 УК РФ - в угрозе убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи.