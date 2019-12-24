Задержан рэпер Ziroy, перекрывший Новый Арбат ради клипа

Певец Ziroy, перекрывший Новый Арбат ради съемок клипа, задержан на 48 часов.

Как сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Валентин, 23-летний нарушитель сам пришел в полицию. По всей видимости, на него повлиял общественный резонанс - ролик со съемок вызывал бурю негатива в соцсетях. Одну из главных магистралей столицы фактически блокировали несколько автомобилей Mercedes, перед которыми пешком шел сам рэпер и его съемочная группа.

Прямо в отделе ДПС на него составили протокол по статье 12.29 КоАП РФ за нарушение ПДД пешеходом. Потом певца отвезли в Арбатский отдел полиции, где на него завели еще одно административное дело по статье 20.2.2 - за организацию массового шествия с нарушением общественного порядка. Ziroy был задержан, дальнейшую судьбу определит суд.

Также протоколы составлены на водителей колонны Mercedes, блокировавших магистраль. Остальные участники съемок также будут привлечены к ответственности.