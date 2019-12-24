Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
24.12.2019 / 21:11
Текст: Сергей Бабкин

Задержан рэпер Ziroy, перекрывший Новый Арбат ради клипа

Певец Ziroy, перекрывший Новый Арбат ради съемок клипа, задержан на 48 часов.

Фото: Александр Корольков
Почему пострадавшему в аварии водителю трудно получить компенсацию

Как сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Валентин, 23-летний нарушитель сам пришел в полицию. По всей видимости, на него повлиял общественный резонанс - ролик со съемок вызывал бурю негатива в соцсетях. Одну из главных магистралей столицы фактически блокировали несколько автомобилей Mercedes, перед которыми пешком шел сам рэпер и его съемочная группа.

Прямо в отделе ДПС на него составили протокол по статье 12.29 КоАП РФ за нарушение ПДД пешеходом. Потом певца отвезли в Арбатский отдел полиции, где на него завели еще одно административное дело по статье 20.2.2 - за организацию массового шествия с нарушением общественного порядка. Ziroy был задержан, дальнейшую судьбу определит суд.

Фото: iStock
Поправки в ПДД: за рулем не больше 4,5 часа

Также протоколы составлены на водителей колонны Mercedes, блокировавших магистраль. Остальные участники съемок также будут привлечены к ответственности.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях