Замначальника балашихинского отдела ГАИ задержан за взятку

При получении взятки в размере 225 тысяч рублей от коммерсанта задержан заместитель начальника отдела ГИБДД "Балашихинское". По сути это второй по значимости госавтоинспектор не только в Балашихе, но и во всем районе, куда, к примеру, входит немаленький подмосковный город Железнодорожный.

О разоблачении взяточника в погонах сообщили сами полицейские, а не следователи. "Установлено, что полицейский получил 225 тысяч рублей от коммерсанта за совершение незаконных действий, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности по содержанию уличной и дорожной сети Балашихинского округа", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой полицейский будет уволен по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законом. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители. Замначальнику ГИБДД Балашихи уже предъявили обвинение по части 5 статьи 290 УК "получение взятки". Офицеру грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Обвиняемый на время следствия отправлен в СИЗО.

Еще одно уголовное дело возбуждено против гендиректора фирмы, заплатившего взятку. Его будут судить по статье "дача взятки". Это означает, что коммерсант не сам явился в органы и сообщил о противоправном действии. Ведь в случае вымогательства, если взяткодатель сообщит об этом, его освобождают от уголовной ответственности. В этом же случае коммерсанту присвоили статус подозреваемого и уже допросили.