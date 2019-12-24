Новости

Путин заявил депутатам, что Сталин "не запятнал" себя встречей с Гитлером 20:15
Трамп заявил, что лично подпишет первую фазу торговой сделки с Си Цзиньпином 20:13
Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии 20:10
Володин призвал Польшу извиниться за солидаризацию с нацистами 20:06
Олешко и Запашный устроили цирк на Тверской 20:05
АвтоВАЗ уходит в отпуск с 25 декабря 20:00
Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов 19:58
В Индии открылось "Мусорное кафе", где отходы из пластика меняют на обед 19:42
Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка 19:37
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян 19:36
Пассажиров крымского поезда поздравил Дед Мороз из Тосно 19:31
Немецкие такси переходят на Tesla 19:26
Глава Крыма перечислил главные проблемы жителей республики 19:25
Минфин предложил использовать такси для поездок чиновников 19:22
Путин призвал парламентариев заняться дополнительной поддержкой ветеранов 19:12
Путин назвал приоритеты законотворческой работы на 2020 год 18:45
Путин: Интересы России должны быть выше политической конъюнктуры 18:38
Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника 18:24
Трамп: США справятся с "рождественским подарком" от КНДР 18:23
Физики нашли ответ, почему лед скользкий 18:21
На Останкинской башне появился самый высокий в России почтовый ящик 18:18
Калининградского террориста осудили за намерение убить сотрудника ФСБ 18:17
Ветеран, освобождавший Севастополь, поехал в Крым на поезде 18:05
В Польше пресекли попытку контрабанды ценного артефакта с Украины 18:03
Видео: Стекло спасло мальчика от разъяренного тигра в зоопарке в Ирландии 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 19:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Заложники барских особняков

Жителям многоквартирных домов-памятников придется серьезно увеличить отчисления на капремонт
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 290(8048)
Суды начали выносить решения о взыскании с жильцов дополнительных сумм на реставрацию исторических зданий.
Фото: Анна Скудаева Две трети объектов культурного наследия в Костромской области требуют ремонта. Фото: Анна Скудаева
Две трети объектов культурного наследия в Костромской области требуют ремонта. Фото: Анна Скудаева

Миллион на фасад

Несколько лет назад семья Екатерины Волковой купила квартиру в бывшем купеческом доме в центре Костромы. Здание явно требовало ремонта, но молодую семью прельстило наличие отдельного входа и небольшого собственного палисадника под окнами.

- Покупая квартиру, мы радовались выгодной сделке: цена квадратного метра была не очень высокой. Но тогда мы даже не догадывались, в какую сумму нам обойдется ремонт и текущее обслуживание дома, - рассказывает костромичка.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Кондиционеры запретят устанавливать на фасадах объектов культурного наследия

Вскоре после новоселья к Волковым пришла комиссия, которая объяснила, что дом-памятник, куда они переехали, - объект особой охраны и ему требуется не просто ремонт, а реставрация, причем делать ее имеет право только лицензированная организация. Приведение в порядок одного лишь парадного фасада, выходящего окнами на проезжую часть, обошлось Волковым почти в миллион рублей.

- Если бы мы знали обо всех условиях, то, наверное, не решились бы на эту покупку, - сетует Екатерина. - На деньги, которые мы вложили в дом, можно было купить новый коттедж с большим участком. Но сейчас мы настолько привыкли к жизни в особняке с высокими потолками в центре города, что уезжать отсюда не хотим, несмотря на серьезные траты на содержание. Мы начали планировать свою жизнь так, чтобы нам не приходило претензий и штрафов со стороны контролирующих структур.

Заложники охранной грамоты

В отличие от Волковых, добровольно тратящих деньги на содержание дома-памятника, жители многих старых зданий в центре Костромы оплатить реставрационные взносы не в силах. Заложниками ситуации оказались и обитатели бывших барских особняков. Сами дома-памятники без должного ухода стремительно разрушаются. В облпрокуратуре подсчитали, что за последние 20 лет регион лишился каждого десятого из поставленных на учет 3577 объектов культурного наследия.

В этом году у жителей исторических зданий появилась новая головная боль, из-за которой обслуживание комнаты в дореволюционной развалюхе приближается к стоимости аренды суперджета: костромские суды начали выносить решения о принудительном ремонте многоквартирных домов-памятников за счет собственников.

Как капремонт возвращает жилью в Москве исторический облик
Курганцам предложили вложиться в ремонт фасадов

Как рассказали в Свердловском райсуде Костромы, одним из таких зданий стал десятиквартирный дом на улице Шагова, построенный в стиле позднего классицизма и некогда принадлежавший мещанке Мясниковой. С XIX века в особняке сохранилась парадная деревянная лестница с точеными балясинами, двери с фигурными цветными стеклами, а также прекрасная печь с белыми кафельными изразцами на втором этаже. С иском о ремонте памятника истории регионального значения, построенного в 1820-е годы, в суд обратилась областная инспекция по охране объектов культурного наследия.

"По мнению инспекции, объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо его полное инженерно-техническое обследование и разработка проектной документации на выполнение работ по его сохранению, - пояснили в суде. - Однако  данные меры собственниками дома не принимаются, ни предписания, ни привлечение их к административной ответственности положения не меняют".

Суды начали выносить решения о принудительном ремонте многоквартирных домов-памятников за счет собственников

Владельцы квартир возразили, что обследование дома должно проводиться за счет самой инспекции, а деньги на ремонт памятника следует брать из "общего котла" региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

- Когда я покупал эту квартиру, мне никто не сказал о том, что этот дом - памятник, - возмущается один из жильцов, попросивший не называть своего имени. - Я плачу за услуги ЖКХ и в Фонд капремонта, который устанавливает предельную стоимость работ. Почему за историческую развалюху, где дует изо всех щелей, я должен вносить платить больше, чем жители новых добротных домов? Дом не признан аварийным. Почему от нас требуют его реставрировать? Мне вся эта лепнина вообще ни к чему. Главное - чтобы крыша не текла.

Однако суд пришел к выводу, что именно собственники - соразмерно своей доле в праве - обязаны разработать и согласовать с инспекцией по охране объектов культурного наследия проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта. Все работы жители должны выполнить за свой счет и отчитаться перед инспекцией в течение 24 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Ремонт из-под палки

Сегодня в Костромской области вынесено уже пять подобных судебных решений о принудительном ремонте многоквартирных домов-памятников, расположенных в Парфеньевском и Нерехтском районах области, а также в Костроме.

Фото: Istock
Власти Москвы выставили на торги три исторических здания

"По закону бремя сохранения памятников лежит на собственниках, - пояснили в областной инспекции по охране объектов культурного наследия. - В многоквартирных домах вопрос решается на общем собрании. Финансировать работы должны владельцы пропорционально площади жилья, а выполнять их - специализированная организация, имеющая лицензию минкульта. Конечно, на дома-памятники затраты больше, чем на другие здания. Но некоторые владельцы добровольно выполняют требования. Судебная стадия урегулирования спора - это крайняя мера, когда собственники не реагируют на предписания и штрафы".

Свой резон в этом есть. Например, капремонт фасада в доме Мясниковой на улице Шагова запланирован на 2032-2034 годы. Но здание уже все в трещинах. Если ждать десять с лишним лет - сохранять будет уже нечего.

Комментарии

Ольга Кокоулина, начальник отдела по работе со СМИ администрации города Костромы:

- В настоящее время принято два судебных решения о понуждении администрации города к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения: "Дом жилой М. Ф. Мясниковой" (улица Шагова, 20/2) и "Дом жилой Акатова, 1-я половина ХIХ века" (улица Комсомольская,  31). В связи с отсутствием в бюджете города денежных средств на эти цели идет поиск инвесторов. С 2017 по 2018 год региональный оператор провел капитальный ремонт в 23 многоквартирных домах - объектах культурного наследия на общую сумму 32 010 997,69 рубля. В план капитального ремонта на 2019 год включено 37 таких, из них на 17 разработана проектно-сметная документация. В 2019 году заключены договоры на проведение капитального ремонта общего имущества двух многоквартирных домов на улице Советской.

Иван Богданов, заместитель председателя Костромской областной думы:

- Вопрос капитального ремонта в домах-памятниках пока окончательно не урегулирован. На рассмотрение в Госдуму внесен проект изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия", которым предлагается ввести дополнительную главу, устанавливающую новый вид работ: "Текущее содержание объекта культурного наследия". Благодаря этому собственники смогут поддерживать памятник в надлежащем состоянии без разрешительных документов органа охраны. Если внутри такого дома потекла труба, для ее ремонта не нужно будет привлекать специализированную организацию с лицензией минкульта. На мой взгляд, это правильно. Пока поправки не приняты, муниципалитетам необходимо вести разъяснительную работу с жителями домов-памятников, рассказывать им о механизмах расприватизации жилья - если обслуживание квартиры окажется слишком дорогим. В таком случае гражданин сохранит право на пожизненное проживание в квартире, а бремя обслуживания памятника возьмет на себя муниципалитет, который в дальнейшем сможет распоряжаться этой собственностью.

Справка "РГ"

По данным облдумы, сегодня в Костромской области насчитывается 478 жилых домов - объектов культурного наследия. Из них 334 требуют капитального ремонта. В краткосрочный план на 2017-2019 годы включено 77 домов. При этом количество зданий-памятников, отремонтированных по программе капитального ремонта, уменьшается. В 2017 году был отремонтирован 21 дом, а в 2018-м - всего шесть. Главная причина - проблемы с финансированием работ. Собираемость взносов в таких домах низкая. Как правило, это малоэтажки с квартирами небольшой площади. Их собственники формируют средства в "общем котле". Ремонт 27 домов-памятников обошелся в 29 миллионов рублей. А собственники квартир с октября 2014 года по 1 января 2019-го собрали всего четыре миллиона. Чтобы только окупить ремонт, потребуется более 25 лет. В Фонде капремонта жалуются, что качественно отремонтировать исторические фасады проблематично, поскольку стены украшены сложной лепниной, а применить реставрационные расценки при капитальном ремонте невозможно. Это в конечном итоге приводит к потере качества работ. Еще одна проблема - отсутствие подрядчиков, имеющих лицензию на проведение работ на домах-памятниках. Депутаты предложили создать для таких домов отдельную программу с бюджетным софинансированием, как это сделано в соседней Ярославской области. Однако урегулировать вопрос окончательно пока не удалось.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии
Захарова назвала действия Эстонии против Sputnik провокацией
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока-2"