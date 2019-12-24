Дальневосточный фрегат зашел в главный порт Французской Полинезии

Фрегат "Паллада", принадлежащий Дальневосточному государственному техническому рыбохозяйственному университету, утром 24 декабря пришвартовался к причалу Папеэте порта Французской Полинезии. Об этом сообщается на сайте ДАЛЬРЫБВТУЗ.

Туда корабль прибыл в ходе кругосветной экспедиции, в которую отправился 1 ноября из Владивостока.

"Палладу" торжественно встретили. Местные жители и туристы с интересом осматривают "гостя", делают снимки на фоне красивого корабля.

Здесь судно пробудет не долго. После бункеровки водой, заправки топливом и погрузки продуктов фрегат продолжит свое путешествие. Новый год экипаж корабля планирует встретить в южноамериканском порту Вальпараисо.