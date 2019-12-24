Иностранцам отменили спецразрешения для посещения объектов на Камчатке

В России отменены специальные разрешения Федеральной службы безопасности для иностранцев, которые они должны были получать при посещении некоторых туристических объектов в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Правительство РФ отменило пропуска для осмотра Мутновской сопки и мыса Входной. Однако сопка Бархатная и мыс Саранный добавлены в зону, где бывать зарубежные гости могут только при наличии спецразрешения.

Границы особой территории для посещения граждан других стран проходят по селам Ивашка и Вампоялка на севере Камчатки, пересекают вулкан Ключевая Сопка в центре полуострова и достигают мыса Сивучий на побережье Охотского моря.

Справка "РГ"

Вулкан Мутновская сопка - природный памятник, часть которого расположена на территории Южно-Камчатского природного парка, внесенного в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.