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24.12.2019 09:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Моряки ТОФ за год объехали восемь стран

Текст: Дина Непомнящая

Корабли Тихоокеанского флота за 2019 год успели побывать в портах восьми стран: Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Китая, Брунея, Республики Корея, Филиппин и Японии. Моряки налаживали международное военное сотрудничество.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- В свою очередь, во Владивостоке с неофициальными визитами побывали корабли ВМС Японии, Филиппин, Вьетнама, Мьянмы и Республики Корея, - сообщили "РГ" пресс-службе восточного военного округа по ТОФ.

Еще одним заметным для международного сотрудничества событием стал приезд на базу флота делегации военных атташе из 55 государств.

Кроме того, дальневосточные моряки проводили совместные учения с коллегами из других государств. "Морское взаимодействие-2019" вместе с китайскими военными, "САРЕКС-2019" с кораблем Морских сил самообороны Японии, и еще три учения с военнослужащими из Вьетнама, Таиланда и Филиппин.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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