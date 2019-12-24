"Спартак-Приморье" захватил лидерство в чемпионате баскетбольной Суперлиги

В чемпионате первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), наступил новогодний перерыв до 8 января. В турнире лидирует "Спартак-Приморье" из Владивостока, а главной сенсацией со знаком плюс можно назвать выступление ижевского клуба "Купол-Родники".

В Суперлиге 1 - 16 команд, две из них фарм-коллективы клубов Единой лиги - "Химки-Подмосковье" и ЦСКА-2. Мощнейшее представительство у Свердловской области - "Урал" и "Уралмаш" из главного города региона Екатеринбурга плюс ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда). Масштабности турниру в географическом плане придает участие "Спартака-Приморье" и "Востока-65" с острова Сахалин. Самый легендарный - питерский "Спартак", созданный еще в 1935 году, это чемпион СССР 1975 и чемпион СНГ 1992. В рядах столичной МБА в среднем по 35 минут чистого времени за матч играет Андрей Сопин из состава сборной России на первенстве мира 2019, Андрей Десятников ("Химки-Подмосковье") выступал за главную команду страны на Евро-2015.

Команды второго по статусу эшелона чемпионата страны провели с осени по 13-14 матчей. Всего предстоит сыграть полный двухкруговой турнир (то есть по 30 встреч каждому), а затем начнется плей-офф с участием сильнейшей восьмерки. Клубам Суперлиги разрешено использовать в своих составах не более двух иностранцев, данной возможностью пользуются далеко не все, хотя именно группа легионеров входит в число лидеров по средней результативности. Это американец Андре Уолкер ("Университет-Югра", 22,8 очка за игру), латвиец Артем Бутянков ("Буревестник", 21,0) и его заокеанский одноклубник Джастин Роберсон (19,8), уже третий в данном списке баскетболист из США Эддисон Спрюилл ("Руна-Баскет", 19,6) и серб Никола Лепоевич ("Университет-Югра", 19,6).

Но пока из варягов главный герой - главный тренер БК "Купол-Родники" черногорец Милош Павичевич. Он принял терпящую бедствие команду по ходу прошлого чемпионата, когда уже трудно было что-то изменить. Клуб из Удмуртии финишировал на 13-й позиции из 15 участников. А сейчас делит третье место с еще тремя конкурентами. Причем ижевцы на днях на своей площадке переиграли лидера дивизиона "Спартак-Приморье" в драматичной по сюжету встрече - 77:75. Кстати, "Купол" обходится без легионеров, а у дальневосточников в составе американец Квамейн Митчелл и сенегалец Сиди Джитте.

Вообще, чем хорош турнир Суперлиги 1, так это непредсказуемостью результатов и накалом борьбы. К примеру, прошлогодний чемпион БК "Самара" совершенно неожиданно уступил дома занимающей столичной "Руне-Баскет" (86:97). Кстати, москвичей тренирует харизматичный Олег Окулов, выбранный в феврале этого года наставником "Звезд России" на "Матч Всех Звезд" Единой лиги. На тот момент специалист работал с красноярским "Енисеем", который ранее вывел в "Финал четырех" Кубка ФИБА-Европа.

Плотность команд в таблице Суперлиги 1 очень серьезная. К примеру, третий и шестой по рангу в текущем положении клубы имеют одинаковые показатели по победам и поражениям - 9-5. Нешуточные битвы случаются даже в разборках тех, кто находится вне лидирующей компании. В середине декабря фантастическое сражение устроили все та же "Руна-Баскет" и "Химки-Подмосковье". Для определения победителя понадобилось три дополнительных пятиминутки (!). В итоге успех праздновали химчане - 112:106. Игорь Вольхин из состава победителей наколотил 38 очков. Это пока рекорд нынешнего турнира.

Положение команд:

1. "Спартак-Приморье" (Приморский край) - 12 побед - 2 поражения;

2. БК "Самара" - 11-3;

3-6. "Купол-Родники" (Ижевск) - 9-5;

3-6. "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - 9-5;

3-6. "Буревестник" (Ярославль) - 9-5;

3-6. ТЕМП-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 9-5;

7-9. "Руна-Баскет" (Москва) - 7-6;

7-9. "Уралмаш" (Екатеринбург) - 7-6;

7-9. МБА (Москва) - 7-6;

10-11. "Университет-Югра" (Сургут) - 6-8;

10-11. "Уфимец" (Уфа) - 6-8;

12. ЦСКА-2 (Москва) - 5-9;

13. "Урал" (Екатеринбург) - 4-9;

14. "Спартак" (Санкт-Петербург) - 4-10;

15. БК "Новосибирск" - 3-11;

16. "Химки-Подмосковье" - 2-12.