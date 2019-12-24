Суд оштрафовал японских рыбаков за браконьерство у берегов Курил

Капитанов пяти японских рыболовных судов обвинили в незаконной добыче биоресурсов и оштрафовали в общей сложности на 6,4 миллиона рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по Сахалинской области.

Такое решение вынес Южно-Курильский районный суд. После этого рыболовные суда освободили из-под ареста.

17 декабря российские пограничники задержали лодки "Оотомо Мару 38", "Сейсё Мару 62", "Фуми Мару 53", "Харуми Мару 53" и "Умитака Мару 55" в районе архипелага Хабомаи (южные Курилы).

Во время досмотра сотрудники погрануправления обратили внимание на несоответствие объема добытых биоресурсов времени ведения лова, указанному в бортовом журнале. Удалось установить, что японские рыбаки незаконно выловили 7,5 тонны краба.

Это и стало поводом для задержания и сопровождения судов в Южно-Курильск. После того, как было вынесено решение суда и уплачен штраф, рыбаки смогли вернуться в порт приписки на Хоккайдо.