У берегов Камчатки зафиксировали "рой землетрясений"

Несколько землетрясений подряд произошли у восточного побережья Камчатки. За несколько часов было зафиксировано шесть наиболее сильных сейсмособытий магнитудами от 3,5 до 5,4.

Как сообщили РИА Новости представители камчатского филиала Геофизической службы РАН, подземные толчки происходят в Камчатском заливе. Они отметили, что это "целый рой землетрясений"

Первое из них было самым заметным и случилось во вторник утром в 66 километрах от поселка Усть-Камчатск на глубине 52 километров. Остальные произошли в течение нескольких часов.

Жертв и разрушений нет. Жители ближайших населенных пунктов колебаний земли не ощутили.