В ЕАО открылась понтонная переправа через Амур в Китай

В селе Амурзет открылся наплавной мост, соединяющий российский берег Амура и китайский город Лобэй, сообщает пресс-служба правительства Еврейской автономной области.

Дорога будет работать зимой с понедельника по субботу с 9:00 до 17:30. Ее протяженность составляет почти километр, грузоподъемность до 80 тонн.

Понтонная переправа соответствует действующим в России нормативным дорожным нагрузкам, что подтверждается рабочим проектом и экспертным заключением на строительство.

По данным специалистов МЧС и ГИБДД УМВД ЕАО, техническое состояние береговых сооружений, сопряжения моста с берегом и путей выхода к нему соответствует требованиям безопасности дорожного движения.