В Хабаровском крае упал истребитель Су-57

В Хабаровском крае во время испытательного полета разбился истребитель пятого поколения Су-57. ЧП произошло, когда самолет пролетал над тайгой, примерно в 100 километрах от Комсомольска-на-Амуре. По предварительной информации, причиной крушения стал отказ системы управления.

Пилот успел катапультироваться и приземлился в лесу. Люди, живущие в районе Дземги города Юности, примерно в 11 часов по местному времени слышали сильный грохот. По их мнению, это может говорить о том, что произошел взрыв и самолет был полностью уничтожен. К счастью, на земле никто не пострадал.

Спасательная операция прошла очень быстро. Уже через пару часов летчика вертолетом доставили в больницу на обследование, где выяснилось, что серьезных повреждений он не получил.

Самолет относится к установочной партии - так называют первую серийную промышленную партию самолетов. Су-57 создают и испытывают на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина. Глава Минпромторга России Денис Мантуров поручил создать специальную комиссию по расследованию аварии. Не исключено, что Объединенной авиастроительной корпорации придется за свой счет изготавливать дополнительный Су-57, рыночная стоимость которого приблизительно два миллиарда рублей.