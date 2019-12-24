В Хабаровском крае упал истребитель Су-57

Новости

Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику 21:36
Володин обсудил реализацию Минских соглашений с Медведчуком 21:22
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции 21:13
На российско-азербайджанской границе открылся новый мост 21:07
Росфинмониторинг предупредил о фейковых письмах от имени ведомства 20:55
Суд избрал меру пресечения начальнику отделения МВД Армянска 20:50
В Польше прошел новогодний марафон на русском языке 20:45
Путин заявил депутатам, что Сталин "не запятнал" себя встречей с Гитлером 20:15
Трамп заявил, что лично подпишет первую фазу торговой сделки с Си Цзиньпином 20:13
Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии 20:10
Володин призвал Польшу извиниться за солидаризацию с нацистами 20:06
Олешко и Запашный устроили цирк на Тверской 20:05
АвтоВАЗ уходит в отпуск с 25 декабря 20:00
Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов 19:58
В Индии открылось "Мусорное кафе", где отходы из пластика меняют на обед 19:42
Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка 19:37
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян 19:36
Пассажиров крымского поезда поздравил Дед Мороз из Тосно 19:31
Немецкие такси переходят на Tesla 19:26
Глава Крыма перечислил главные проблемы жителей республики 19:25
Минфин предложил использовать такси для поездок чиновников 19:22
Путин призвал парламентариев заняться дополнительной поддержкой ветеранов 19:12
Путин назвал приоритеты законотворческой работы на 2020 год 18:45
Путин: Интересы России должны быть выше политической конъюнктуры 18:38
Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 21:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подвело управление

В Хабаровском крае упал истребитель Су-57
Текст: Артем Красиков (Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)
В Хабаровском крае во время испытательного полета разбился истребитель пятого поколения Су-57. ЧП произошло, когда самолет пролетал над тайгой, примерно в 100 километрах от Комсомольска-на-Амуре. По предварительной информации, причиной крушения стал отказ системы управления.

Пилот успел катапультироваться и приземлился в лесу. Люди, живущие в районе Дземги города Юности, примерно в 11 часов по местному времени слышали сильный грохот. По их мнению, это может говорить о том, что произошел взрыв и самолет был полностью уничтожен. К счастью, на земле никто не пострадал.

Спасательная операция прошла очень быстро. Уже через пару часов летчика вертолетом доставили в больницу на обследование, где выяснилось, что серьезных повреждений он не получил.

Самолет относится к установочной партии - так называют первую серийную промышленную партию самолетов. Су-57 создают и испытывают на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина. Глава Минпромторга России Денис Мантуров поручил создать специальную комиссию по расследованию аварии. Не исключено, что Объединенной авиастроительной корпорации придется за свой счет изготавливать дополнительный Су-57, рыночная стоимость которого приблизительно два миллиарда рублей.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Авиакатастрофы

Главное сегодня

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции
Захарова назвала действия Эстонии против Sputnik провокацией
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года