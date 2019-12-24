В Приморье стартовали биржевые торги древесиной на экспорт

Во вторник во Владивостоке прошли первые в России биржевые торги лесом на экспорт. То, как они проходят, можно было наблюдать в режиме реального времени.

Сначала на мониторе появились предложения - продавцы выставили пиловочник ели, сосны, ильма, затем свои цены в графах рядом выставили покупатели. Уже через 20 минут были заключены четыре первые сделки - в общей сложности почти на полтора миллиона рублей. Кто конкретно купил пиломатериалы, станет ясно по завершении торговой сессии, но уйдут они в соседний Китай: участниками первых торгов были российские продавцы и покупатели из КНР.

Как говорит Алексей Рыжиков, управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, на площадке которой проходят биржевые торги лесом, за пять лет торговли лесом на внутреннем рынке удалось поднять эффективность реализации продукции от двух до 10 раз. Общий объем торгов лесоматериалами на Санкт-Петербургской бирже с начала 2019 года составил более четырех миллионов кубометров, заключено 2190 договоров, объем торгов превысил объем 2018 года на миллиард.

По словам главы Приморья Олега Кожемяко, регион готов направить свои усилия на то, чтобы участники торгов на сталкивались с проблемой длительного оформления своих грузов, - будут выстраивать "зеленые коридоры", ускорят прохождение фитосанитарного и таможенного контроля, выдачу разрешения СИТЕС на дуб и ясень.

Пиломатериалы уйдут в Китай: участниками торгов были российские продавцы и покупатели из КНР

Еще один важный момент - продажа будет идти исключительно за российские рубли. Алексей Рыжиков отмечает, что китайская сторона настороженно отнеслась к проекту, возможно, сложившаяся система взаимодействия в лесной сфере пока их устраивает больше, чем открытые биржевые торги. Что касается арендаторов из Приморья, то многие поддерживают проект. Но при этом отмечают, что нужно строить инфраструктуру, например, склады, где потенциальный покупатель мог бы увидеть образцы продукции.

Проект будет реализовываться в несколько этапов. На бирже считают, что в полную силу он заработает через 3-4 года.