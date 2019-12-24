В Приморье стартовали биржевые торги древесиной на экспорт

Новости

Роспотребнадзор начнет изымать из продажи "конфеты" с никотином 23:33
Участники конкурса "Лидеры России" предложили 21 тысячу социальных проектов 23:27
ЦСКА одержал шестую подряд победу в КХЛ 23:00
Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику 21:36
Володин обсудил реализацию Минских соглашений с Медведчуком 21:22
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции 21:13
На российско-азербайджанской границе открылся новый мост 21:07
Росфинмониторинг предупредил о фейковых письмах от имени ведомства 20:55
Суд избрал меру пресечения начальнику отделения МВД Армянска 20:50
В Польше прошел новогодний марафон на русском языке 20:45
Путин заявил депутатам, что Сталин "не запятнал" себя встречей с Гитлером 20:15
Трамп заявил, что лично подпишет первую фазу торговой сделки с Си Цзиньпином 20:13
Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии 20:10
Володин призвал Польшу извиниться за солидаризацию с нацистами 20:06
Олешко и Запашный устроили цирк на Тверской 20:05
АвтоВАЗ уходит в отпуск с 25 декабря 20:00
Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов 19:58
В Индии открылось "Мусорное кафе", где отходы из пластика меняют на обед 19:42
Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка 19:37
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян 19:36
Пассажиров крымского поезда поздравил Дед Мороз из Тосно 19:31
Немецкие такси переходят на Tesla 19:26
Глава Крыма перечислил главные проблемы жителей республики 19:25
Минфин предложил использовать такси для поездок чиновников 19:22
Путин призвал парламентариев заняться дополнительной поддержкой ветеранов 19:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 21:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лес ушел в лоты

В Приморье стартовали биржевые торги древесиной на экспорт
Текст: Анна Бондаренко ("Российская газета", Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)
Во вторник во Владивостоке прошли первые в России биржевые торги лесом на экспорт. То, как они проходят, можно было наблюдать в режиме реального времени.

Сначала на мониторе появились предложения - продавцы выставили пиловочник ели, сосны, ильма, затем свои цены в графах рядом выставили покупатели. Уже через 20 минут были заключены четыре первые сделки - в общей сложности почти на полтора миллиона рублей. Кто конкретно купил пиломатериалы, станет ясно по завершении торговой сессии, но уйдут они в соседний Китай: участниками первых торгов были российские продавцы и покупатели из КНР.

Фото: iStock
Маркировка позволит проследить весь путь переработки древесины

Как говорит Алексей Рыжиков, управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, на площадке которой проходят биржевые торги лесом, за пять лет торговли лесом на внутреннем рынке удалось поднять эффективность реализации продукции от двух до 10 раз. Общий объем торгов лесоматериалами на Санкт-Петербургской бирже с начала 2019 года составил более четырех миллионов кубометров, заключено 2190 договоров, объем торгов превысил объем 2018 года на миллиард.

По словам главы Приморья Олега Кожемяко, регион готов направить свои усилия на то, чтобы участники торгов на сталкивались с проблемой длительного оформления своих грузов, - будут выстраивать "зеленые коридоры", ускорят прохождение фитосанитарного и таможенного контроля, выдачу разрешения СИТЕС на дуб и ясень.

Пиломатериалы уйдут в Китай: участниками торгов были российские продавцы и покупатели из КНР

Еще один важный момент - продажа будет идти исключительно за российские рубли. Алексей Рыжиков отмечает, что китайская сторона настороженно отнеслась к проекту, возможно, сложившаяся система взаимодействия в лесной сфере пока их устраивает больше, чем открытые биржевые торги. Что касается арендаторов из Приморья, то многие поддерживают проект. Но при этом отмечают, что нужно строить инфраструктуру, например, склады, где потенциальный покупатель мог бы увидеть образцы продукции.

Проект будет реализовываться в несколько этапов. На бирже считают, что в полную силу он заработает через 3-4 года.

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика ВЭД Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции
Захарова назвала действия Эстонии против Sputnik провокацией
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года