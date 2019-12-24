В тайге Хабаровского края упал истребитель

Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае, летчику удалось спастись, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации Комсомольска-на-Амуре.

Отмечается, что самолет проходил испытания далеко от города. Летчику удалось катапультироваться, его нашли и вертолетом Ми-8 везут на авиационный завод, который находится в Комсомольске-на-Амуре.

По информации собеседника агентства, самолет проходил заводские испытания.

В свою очередь в пресс-службе Восточного военного округа заявили, что у частей округа на вооружении подобные машины не состоят, авиационный инцидентов на территории ВВО не зафиксировано.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Эксперты считают Су-57 одним из лучших в мире среди самолетов пятого поколения, если не лучшим. Одно из главных достоинств машины - ее сверхманевренность и возможность выполнять полеты на сверхзвуке без форсажа. Кроме того, она изготавливается с применением технологий пониженной радиолокационной заметности. Еще одной "фишкой" Су-57 являются РЛС, размещенные по всему корпусу.