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18.12.2019,  
10:05
Текст:  Николай Грищенко

Истребитель Су-57 прошел второй этап испытаний в Сирии

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Истребитель пятого поколения Су-57 успешно прошел второй этап испытаний в Сирии. Об этом сообщил на брифинге с военными атташе начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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"Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены", - заявил генерал армии.

Заместитель министра обороны также отметил, что в целом полученный в Сирии боевой опыт "дал новый импульс в совершенствовании системы огневого поражения противника".

Напомним, что ноябре 2018 года Минобороны РФ распространило видеоролик полета двух истребителей Су-57, приземлившихся и взлетевших с авиабазы Хмеймим в западной провинции Латакия. Сообщалось также, что самолеты пятого поколения совершили более десяти боевых вылетов по объектам террористов.

Эксперты отметили, что боевые действия более чем когда-либо дали военным возможность оценить основные летные характеристики Су - 57 и его систем, а также его пригодность к эксплуатации в условиях чрезвычайно жаркого или пустынного климата. Судя по опубликованным кадрам, российские Су-57, как и американские F-22, полностью полагались на оружие, размещенное во внутренних отсеках. Это было сделано для снижения их радиозаметности.

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