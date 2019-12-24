Бывший директор "Нижегородского водоканала" Александр Попов, объявленный ранее в международный розыск, был экстрадирован в Россию из Черногории, сообщило МВД России. В ближайшее время экс-директор "Нижегородского водоканала" предстанет перед судом.

Попова объявили в розыск по каналам Интерпола год назад из-за дела о мошенничестве в особо крупном размере при закупке оборудования для ультрафиолетовой очистки сточных вод на нижегородской станции аэрации в январе 2016 года. В то время Александр Попов возглавлял "Нижегородский водоканал" и заключил договор с подрядчиком без решения членов комиссии, в нарушение закупочного законодательства.

Бывшего директора обвинили в причастности к хищению свыше 600 миллионов рублей. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Деньги поступили в качестве аванса для создания станции ультрафиолетовой очистки. По этой статье грозит срок до десяти лет тюрьмы.

Ранее по этому случаю был осужден финансовый директор подрядной организации, получившей тот самый аванс. Он и дал показания на Александра Попова. Также суд постановил взыскать с подрядчика свыше 200 миллионов рублей.

Что касается закупленного оборудования, то оно долгое время находилось под арестом из-за уголовного дела. В пресс-службе "Нижегородского водоканала" уточнили, что установят его на станции аэрации после утверждения проекта госэкспертизой: согласование ожидается в первом квартале будущего года.

Оборудование на сумму 400 миллионов рублей было возвращено владельцу в мае этого года. "Проект по его установке потребовал корректировки, что и было сделано, сейчас уточненный проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения госэкспертизы будет объявлена конкурсная процедура с целью определения подрядной организации для создания станции ультрафиолетовой очистки на Нижегородской станции аэрации", - сообщили в пресс-службе.