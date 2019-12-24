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24.12.2019 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Зачистка стоков

Обвиненного в мошенничестве экс-директора водоканала нашли за границей
Текст: Маргарита Вовк (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 290(8048)
Бывший директор "Нижегородского водоканала" Александр Попов, объявленный ранее в международный розыск, был экстрадирован в Россию из Черногории, сообщило МВД России. В ближайшее время экс-директор "Нижегородского водоканала" предстанет перед судом.

Попова объявили в розыск по каналам Интерпола год назад из-за дела о мошенничестве в особо крупном размере при закупке оборудования для ультрафиолетовой очистки сточных вод на нижегородской станции аэрации в январе 2016 года. В то время Александр Попов возглавлял "Нижегородский водоканал" и заключил договор с подрядчиком без решения членов комиссии, в нарушение закупочного законодательства.

Бывшего директора обвинили в причастности к хищению свыше 600 миллионов рублей. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Деньги поступили в качестве аванса для создания станции ультрафиолетовой очистки. По этой статье грозит срок до десяти лет тюрьмы.

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Ранее по этому случаю был осужден финансовый директор подрядной организации, получившей тот самый аванс. Он и дал показания на Александра Попова. Также суд постановил взыскать с подрядчика свыше 200 миллионов рублей.

Что касается закупленного оборудования, то оно долгое время находилось под арестом из-за уголовного дела. В пресс-службе "Нижегородского водоканала" уточнили, что установят его на станции аэрации после утверждения проекта госэкспертизой: согласование ожидается в первом квартале будущего года.

Оборудование на сумму 400 миллионов рублей было возвращено владельцу в мае этого года. "Проект по его установке потребовал корректировки, что и было сделано, сейчас уточненный проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения госэкспертизы будет объявлена конкурсная процедура с целью определения подрядной организации для создания станции ультрафиолетовой очистки на Нижегородской станции аэрации", - сообщили в пресс-службе.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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