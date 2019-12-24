КС РФ разрешил пермякам ставить киоски на придомовых территориях

Конституционный суд РФ разрешил размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях в Перми. Тем самым в споре пермских предпринимателей и представителей ТСЖ с администрацией Перми и Пермского края поставлена точка. Конфликт затянулся почти на год.

Изменения в правила городского благоустройства, вызвавшие бурю негодования, депутаты внесли в марте 2018 года. Они, в частности, касались размещения НТО на придомовых территориях, владельцами которых являются жители многоквартирных домов. Решение вызвало жаркие дискуссии, которые со временем переместились в зал суда: в защиту НТО выступили 17 истцов, включая несколько пермских ТСЖ, региональное УФАС и ассоциацию ТСЖ "Пермский стандарт".

Пермский краевой суд встал на сторону собственников жилья и предпринимателей, которые были возмущены тем, что новые изменения в правила благоустройства сократят доход (от аренды земельных участков под НТО) одних и заставят других искать иное место для своего торгового объекта. При этом за время действия постановления городской администрацией в отношении предпринимателей было выписано более 100 штрафов. Суммы исчислялись сотнями тысяч рублей.

Тем временем Верховный суд отменил решение краевого суда. Однако теперь Конституционный суд РФ разъяснил, что размещать НТО на придомовых территориях можно с согласия собственников, но при этом должны быть соблюдены все требования, определенные законодательством РФ.

"Размещение таких объектов не должно нарушать интересы иных лиц и противоречить требованиям нормативных актов, принятых правотворческими органами в пределах их компетенции. Так, указанное распоряжение земельными участками должно осуществляться с учетом установленных обязанностей соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, а также требование об использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением (подпункт 8 пункта 1 статьи 1, статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации и пункт 2 статьи 260 ГК Российской Федерации)", - говорится в определении Конституционного суда.