Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. На "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" он рассказал, что они касаются формы обжалования необоснованно вынесенных постановлений.

Рафаэль Мирхатимович, какую пользу эти новации принесут обычным людям?

Рафаэль Марданшин: Принятие предложенного законопроекта позволит значительно упростить порядок обжалования штрафов за нарушения Правил дорожного движения, выявленных при помощи камер фото- и видеофиксации, а также сократить сроки по извещению лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении.

Поясню, в чем тут дело. Сейчас привлечь к административной ответственности можно на основании данных технических средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме. Если нарушение в области дорожного движения или благоустройства территории зафиксировано автоматически, то протокол не составляется, а постановление направляется нарушителю по почте заказным письмом или через портал гос­услуг в виде электронного документа, подписанного усиленной цифровой подписью должностного лица.

Но ни для кого не секрет, что оборудование несовершенно, поэтому невозможно исключить технические ошибки, приводящие к наказанию невиновных. Случаев вынесения необоснованных постановлений немало, но специального порядка их обжалования закон не предусматривает. Поэтому человеку приходится тратить время и деньги, чтобы доказать, что он ничего не нарушил.

Поправки в КоАП как раз и направлены на то, чтобы изменить ситуацию и ввести упрощенный порядок обжалования постановлений, вынесенных на основании ошибочных данных.

Как конкретно это будет происходить?

Рафаэль Марданшин: Автовладелец, получивший постановление об административном правонарушении, присланное письмом по почте или в виде электронного документа, получит право подать жалобу в электронном виде, используя портал госуслуг.

Копия решения по этой жалобе также может быть направлена гражданину в форме электронного документа в течение трех дней со дня вынесения решения. Так сокращается время процедуры и экономятся денежные средства на почтовую пересылку.

Какие самые распространенные технические ошибки приводят к неправомерным штрафам?

Оборудование несовершенно, поэтому невозможно исключить технические ошибки

Рафаэль Марданшин: Например, автомобиль увозят на эвакуаторе, и его номер попадает в объектив камеры. Она фиксирует это, и владельцу приходит извещение о нарушении, за который надо уплатить штраф. Конечно, человек, зная, что он не виноват, может оспорить постановление, но для этого ему надо лично идти в ГИБДД, писать заявление. Можно, конечно, отправить заявление письмом, но нередко оно теряется. Поэтому автовладельцы предпочитают уплатить штраф, а если это сделать в течение 20 дней, то действует 50-процентная скидка. Так и происходит в 94 процентах случаев. И только небольшая часть берется доказывать свою правоту, причем 70-80 процентов жалоб удовлетворяется. Изменения в КоАП, которые мы предлагаем внести, упростят эту процедуру, потому что к электронному обращению, поданному через портал госуслуг, можно приложить свои доказательства, например, запись с видеорегистратора, фотографии.

Использование такого варианта общения особенно удобно тем, кто получает постановления об административном правонарушении из другого региона. Не ехать же из Башкирии, скажем, в Краснодарский край, чтобы разобраться в ситуации.

Есть и другой важный момент. Новации в закон избавят от угрозы шантажа. Нередки случаи, когда автомобилисты случайно цепляют и царапают чужие машины и не замечают. При этом никуда не скрываются. Так бывает во дворах, на парковке. Но автовладелец той машинаы которая получила повреждение, грозится написать заявление в полицию, мол, виновник покинул место ДТП, за что грозит арест до 15 суток. Ему угрожают: заплати, тогда не заявим. Ко мне обращались по таким поводам. Одна семья поехала отдыхать на юг. Заночевали в гостинице. Но при заезде на парковку задели чужую машину. Это зафиксировали камеры. Утром семья не смогла выехать, весь день ушел на разбирательства. Доказать ничего не получилось. Пришлось заплатить.

Какой отклик нашла ваша инициатива?

Рафаэль Марданшин: При подготовке этого законопроекта сроки введения и другие положения согласовывались с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. На данный момент МВД и Правительство РФ в целом его поддержали. Предполагается, что в январе - феврале 2020 года законопроект рассмотрят депутаты Госдумы России и если примут, то в марте он уже вступит в действие, естественно, после публикации в "Российской газете".

Готовы ли к нововведениям те, кто принимает решение?

Рафаэль Марданшин: Базы ГИБДД и ряда судов готовы к осуществлению процедур электронной пересылки.

Камеры - как две стороны одной медали. Водители, зная, где они установлены, волей-неволей соблюдают правила. Как результат - меньше аварий, погибших и пострадавших. Вот данные за 10 месяцев этого года: по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, число погибших в ДТП сократилось на 82 человека, раненых - на 265, общее количество ДТП - на 229. И в то же время автовладельцы сталкиваются с ситуациями, когда их признают нарушителями. Технические ошибки - это "издержки производства" или злой умысел?

Рафаэль Марданшин: Изначально камеры на дорогах устанавливали для снижения числа нарушений ПДД и предотвращения аварийных ситуаций, но со временем их использование превратилось в бизнес.

Наша задача упорядочить работу камер фото- и видеофиксации, в том числе определить места и порядок их установки, ужесточить требования к самим приборам. Необходимо исключить возможность настройки данных камер с повышенной погрешностью и обеспечить точность измерения параметров. Чтобы исключить ситуации, когда добросовестным водителям выписывались постановления об административных правонарушениях из-за технических ошибок.

Очень распространены камеры, работающие по принципу измерения средней скорости движения на определенном участке дороги. Но в Правилах дорожного движения нет такого понятия, как "средняя скорость". Для привлечения к административной ответственности требуется фиксация правонарушения в конкретном месте и в конкретное время. Поэтому мы предложили исключить административную ответственность, предусмотренную статьей 12.9 КоАП РФ "Превышение установленной скорости движения", если превышение установленной скорости движения транспортного средства зафиксировано специальными техническими средствами, работающими по принципу измерения средней скорости движения. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.