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24.12.2019 22:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Школьница из Самары вошла в топ-10 призеров конкурса "Мой первый бизнес"

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Москве 23 декабря состоялось подведение итогов онлайн-этапа Международного конкурса для школьников "Мой первый бизнес" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Проект азотных коктейлей школьницы из Самары вошел в десятку лучших. Фото: Из личного архива Алины Бабенковой Проект азотных коктейлей школьницы из Самары вошел в десятку лучших. Фото: Из личного архива Алины Бабенковой
Проект азотных коктейлей школьницы из Самары вошел в десятку лучших. Фото: Из личного архива Алины Бабенковой

В конкурсе приняли участие более 700 тысяч школьников из 85 регионов и десятков стран. Школьница из Самары Алина Бабенкова вошла в десятку лучших, заняв призовое место с проектом азотных коктейлей и крио-шоу в Самаре. Эксперты оценили экономический эффект проекта, который девушка со своими единомышленниками уже успешно реализует в Самаре и получает прибыль.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Сызрани открылся третий в Самарской области центр поддержки бизнеса

Конкурс "Мой первый бизнес" нацелен на развитие предпринимательских навыков среди школьников 5−11 классов. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с уже готовым проектом.

В рамках онлайн-этапа каждому участнику предлагалось выбрать одно или несколько направлений, выполнить задания от известных блогеров и презентовать свою идею или бизнес-проект. В этом году для успешного прохождения онлайн-заданий конкурса школьникам необходимо было подойти к решению задач более креативно, предложить наиболее интересное решение.

Кстати, Самарская область по количеству поданных заявок на конкурс "Мой первый бизнес" вошла в десятку лидеров. И это вполне закономерно - в регионе уделяется отдельное внимание поддержке молодого поколения в развитии предпринимательства. Успешное развитие многих бизнес-проектов - это в том числе результат работы регионального правительства, которое оказывает предпринимателям и инвесторам всестороннюю поддержку. В режиме "одного окна" услуги бизнесу и сопровождение проектов предлагает Агентство по привлечению инвестиций.

- Поддержка предпринимательской деятельности и бизнес-идей молодых людей - одна из наших приоритетных задач работы, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - С каждым годом людей, принявших решение открыть собственное дело, становится все больше. Не может не радовать, что уже школьники не только проявляют интерес к предпринимательской деятельности, но успешно реализуют проекты. Это значит, что деловой климат в Самарской области в целом способствуют развитию малого и среднего предпринимательства.

Кстати

В Самарской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области идет бесплатный образовательный проект по обучению студентов колледжей и вузов основам предпринимательства. "Почему бизнес?" - это название объединило серию занятий обучающей и информационной направленности.

Экономика Бизнес Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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