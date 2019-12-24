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24.12.2019 11:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"КРИК" растворился в тумане

На Вятке служебное жилье, в котором живут учителя и врачи, выставлено на продажу
Текст: Андрей Андреев (Киров)
Российская газета - Экономика Поволжья № 290(8048)
Тревогу поднял директор Вахрушевской средней школы и одновременно известный кировский блогер Игорь Олин. "Кто-то из нас в радостном предвкушении уже вовсю готовится к новогодним праздникам, но вот состояние учителей и врачей, получивших служебное жилье в разных районах области... иначе как шоковым не назовешь. В канун Нового года им пришли извещения от администраций муниципалитетов о том, что их квартиры выставлены на продажу, а электронные торги назначены на 27 декабря", - написал он в своем электронном журнале.
Банкротство государственной компании поставило ситуацию с жильем для бюджетников вверх тормашками Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Банкротство государственной компании поставило ситуацию с жильем для бюджетников вверх тормашками Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Банкротство государственной компании поставило ситуацию с жильем для бюджетников вверх тормашками Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Сейчас на торги выставлено более 170 служебных квартир.

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"РГ" рассказывала о том, что в 2012 году в Кировской области стартовала уникальная на тот момент для России программа служебного жилья для бюджетников. Нехватка учителей и врачей, особенно в районах области, в первую очередь обуславливалась тем, что молодые специалисты не хотели ехать на село из-за отсутствия благоустроенного жилья. Жить в деревянных домах с печным отоплением они не хотели.

Прежнее правительство области нашло нестандартное решение. Кировской областной ипотечной корпорации ("КРИК"), учредителем которой являлось правительство, из областного бюджета выделили в уставный капитал 450 миллионов рублей. После чего массово начали строить многоквартирные дома для бюджетников с действительно хорошим жильем с отделкой, бытовой техникой, что называется, под ключ.

Правда, предоставлялось оно не в собственность, а в аренду за символическую плату - около полутора тысяч рублей за двухкомнатную квартиру плюс оплата коммунальных услуг. Кому сдавать квартиры, решали в муниципалитетах совместно с лечебными, образовательными и другими учреждениями. Всего таким образом было построено и передано бюджетникам 400 квартир в 37 муниципальных образованиях области. На данный момент программа завершена.

Много споров вызвал тогда пункт о сроках аренды. Решено сохранять жилье за бюджетником, пока он работает в учреждении. И продолжит им пользоваться, даже если выйдет на пенсию.

По словам Игоря Олина, в договорах, имеющихся на руках у учителей Вахрушевской школы, так и написано, никаких других условий пользования квартирой нет.

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- К сожалению, я не могу дать юридическую оценку документам, подписанным счастливыми новоселами и иными задействованными сторонами в момент вручения ключей от квартир, - говорит он, - но в любом случае возникшая ситуация экстраординарная и требует незамедлительного вмешательства правительства области. Если торги и выселение состоятся, то это станет сокрушительным ударом по социальной политике.

- В настоящее время проходит реализация залогового имущества, которым и является часть арендуемых квартир, - говорит министр имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области Артем Сурженко. - Если торги состоятся, новый собственник будет обязан считаться с арендатором и не сможет без его согласия прекратить действующий договор либо внести в него изменения, ухудшающие положение арендатора. Более того, по истечении срока договора аренды у арендатора будет преимущественное право на заключение нового договора аренды. В этой связи в рамках торгов все продаваемые квартиры отмечены как объекты с обременением арендой.

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Кроме того, глава ведомства отметил, что смена собственника квартиры не влечет расторжения или изменения ранее заключенного договора аренды или же выселения арендатора. К тому же, как показывает опыт уже проведенных торгов, потенциальные покупатели в отношении абсолютного большинства объектов отсутствуют.

По мнению юриста Сергея Носкова, без тщательного изучения документов говорить однозначно о выселении или невыселении арендаторов служебного жилья сложно. Нюансов может быть очень много. Хотя переход квартиры к новому собственнику, действительно, не означает автоматического прекращения аренды.

По словам депутата регионального Заксобрания Анатолия Чурина, такой поворот в деле со служебным жильем был заложен еще в самом начале программы. Нынешний депутат тогда был главой департамента образования Кировской области.

- Я сразу предложил внести в условия программы пункт, чтобы через какой-то срок, например 10 лет, квартира переходила бы в собственность арендатора бесплатно или по льготной цене, - говорит он. - Но на это не пошли. И если сейчас дойдет до продажи квартир и выселения учителей и врачей из бюджетного жилья, результат может быть очень негативный. Не говоря уже о кадровой проблеме, которая возникнет в районах области.

В правительстве области депутата заверили, что этот вопрос - решаемый.

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