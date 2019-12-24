Минувшая неделя в Нижегородской области прошла под знаком передачи реализации отдельных полномочий муниципалитетов на областной уровень. Во-первых, Нижний Новгород, Дзержинск, Кстово, Бор, Балахна и Арзамас лишаются полномочий по руководству муниципальным транспортом - инициативу губернатора Глеба Никитина поддержали депутаты Законодательного собрания. Во-вторых, губернатор выразил желание забрать у муниципалитетов строительство соцобъектов в рамках нацпроектов.

Пассажирам важно, чтобы общественный транспорт ходил по расписанию, а не то, кто этим транспортом распоряжается Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Если добавить сюда давно переданные полномочия по распоряжению землей в границах нижегородской агломерации, то проявляется вполне понятная тенденция - область хочет контролировать те направления, от которых зависит мнение населения об эффективности власти. Побочным эффектом такой централизации может стать падение деловой активности: строительство и общественный транспорт - одни из самых востребованных направлений деятельности частного бизнеса.

Закон о создании единой системы управления общественным транспортом позволит исключать дублирующие маршруты, проводить конкурсы для выбора перевозчиков, оптимизировать расходы. Планируется, что все деньги за перевозку пассажиров через автоматическую систему оплаты проезда (АСОП) будут поступать в бюджет, а перевозчики независимо от формы собственности за обслуживание маршрута станут получать фиксированную плату, сколько бы пассажиров они ни перевезли. В конкурсной документации торгов за маршруты укажут количество, вместимость, техническое оснащение автобусов, а также интервал движения. Основой для расчетов с перевозчиками станет стоимость перевозки на каждом маршруте. При ликвидации дублирующих маршрутов предпочтение планируется отдавать электротранспорту.

- Таким образом, удастся оптимизировать компенсацию выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан. Что касается пассажиров, то увеличение стоимости проезда внедрение этой системы не принесет, а качество обслуживания улучшится, - считают в правительстве.

В перспективе рассматривается расширение действия этого проекта на остальные города и районы области.

Замгубернатора Сергей Морозов рассказал, что новая система будет внедряться поэтапно. На первом этапе модернизируют трамвайную и троллейбусную инфраструктуры: полностью обновят подвижной состав, оптимизируют маршрутную сеть. Ориентировочная стоимость первого этапа составляет порядка 44 миллиардов рублей. В 2020 году правительство региона закажет выполнение математической модели пассажиропотоков с учетом документов транспортного планирования, разработанных ранее.

- Агрегация различных сегментов общественного транспорта в цельную систему под единым управлением - это общая тенденция больших городов и агломераций. Все они движутся в сторону сетевого принципа организации, где формируются единые форматы предоставления услуги пассажирских перевозок, единые нормативы времени перемещения между значимыми точками, независимо от их удаленности друг от друга. Поэтому намерение создать единого оператора в этой сфере совершенно оправданно, - говорит Андрей Дахин, профессор Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС.

Правда, он уточняет, что переход от одного формата к другому потребует определенных затрат и экономия в таких случаях откладывается на достаточно длительный период. Важно уже сейчас понимать, насколько дорогим будет переход.

- Вопросов много, спорить будем долго и упорно, - считает политолог Александр Суханов. - Но то, что власти всерьез взялись за эти проблемы, наверное, показывает, что у нас появились возможности решать те проблемы, к которым в течение десятилетий нельзя было подступиться.

По его мнению, сложности возникнут при определении маршрутов внутри муниципалитетов из единого центра, находящегося не на территории муниципалитета: все-таки местные жители больше знают о необходимости тех или иных перевозок. Кроме того, Суханов считает, что необходимо вписать в будущую единую схему и железнодорожный транспорт, который может в ряде случаев выполнять функции общественного городского транспорта, подобно тому как в районе Сормова Нижнего Новгорода электрички взяли на себя частично внутригородские перевозки. .

Кстати

Попытка управлять муниципальным транспортом из области уже предпринималась несколько лет назад. Тогда "в целях оптимизации, маршрутизации, экономии и повышения рентабельности" областная власть забрала в свою собственность МУП "Нижегородпассажиравтотранс". Правда, спустя некоторое время вернула его городу. Единственным зримым результатом того эксперимента остался жилой комплекс из многоэтажных зданий, появившийся на месте одного из автобусных парков.