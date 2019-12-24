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24.12.2019 11:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Нижегородской области установили новогодний баннер с ошибками

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В центре города Павлово Нижегородской области установили праздничную елку с надписью "С Нооыы годом!". Фотография разлетелась по социальным сетям и стала поводом для множества шуток.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Жители города в соцсетях предположили, что это фотошоп. Однако многочисленные фотографии подтвердили, что буквы были перекрашены каким-то шутником специально. "Кто-то зевнул, пока ставили буквы", - смеются интернет-пользователи.

Как сообщили РИА Новости в приемной городской администрации, после жалоб жителей ошибки в надписи были исправлены.

Общество Ежедневник Праздники Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Новый год

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