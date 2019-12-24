В Нижегородской области установили новогодний баннер с ошибками

В центре города Павлово Нижегородской области установили праздничную елку с надписью "С Нооыы годом!". Фотография разлетелась по социальным сетям и стала поводом для множества шуток.

Жители города в соцсетях предположили, что это фотошоп. Однако многочисленные фотографии подтвердили, что буквы были перекрашены каким-то шутником специально. "Кто-то зевнул, пока ставили буквы", - смеются интернет-пользователи.

Как сообщили РИА Новости в приемной городской администрации, после жалоб жителей ошибки в надписи были исправлены.