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24.12.2019 11:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Страховка подмочила урожай

Пострадавшие из-за дождей фермеры не получат компенсаций
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Экономика Поволжья № 290(8048)
Фермеры Удмуртии, которые пострадали этим летом из-за сильных дождей, не получат компенсаций. Об этом сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова.

- Нам подтвердили окончательную площадь (пострадавших от переувлажнения земель. - Прим. ред.) - 73 тысячи гектаров, все документы прошли экспертизу, к сожалению, выплат никаких не произошло по причине того, что наши сельхозкультуры не были застрахованы. На текущий момент это основное условие на осуществление страховых выплат, точнее, выплат по ЧС, - сказала Абрамова.

Она добавила, что в Удмуртии активизируют работу по страхованию сельскохозяйственных культур. Так, в 2020 году некоторые фермеры решили застраховать культуры уже на 12 тысячах гектаров. Ранее министр говорила о том, что не все страховые компании идут на сотрудничество с фермами из-за большого риска - погоду зачастую не предугадаешь. Всего в республике удалось собрать 672 тысячи тонн зерновых культур.

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- Этого нам было бы достаточно, чтобы обеспечить кормовой базой наших животных, только для крупного рогатого скота нужно не менее 550 тысяч тонн зерна, - уточнила Абрамова.

Напомним, в Удмуртии с 15 августа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы. Власти региона тогда заявили, что такая мера позволит селянам не возвращать уже полученные субсидии из-за невыполнения целевых показателей и в дальнейшем рассчитывать на поддержку из федерального бюджета.

В середине августа десять районов из-за регулярных дождей не смогли приступить к уборке хлебов - на полях было очень сыро, и техника попросту застревала. Тогда в Удмуртии прогнозировали валовый сбор зерна на уровне 300 тысяч тонн.

Кстати

В 2020 году на финансирование агропромышленного комплекса регион получит 2 миллиарда 350 миллионов рублей. В этом году сумма была на уровне 2 миллиардов 185 миллионов рублей. В Удмуртии на эти деньги планируют поддерживать племенное животноводство, строить животноводческие фермы, а также приобретать сельхозтехнику и оборудование.

Экономика АПК Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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