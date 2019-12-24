В Уфе подростки избивали и вымогали деньги у четвероклассницы

О новом факте буллинга в одной из уфимских школ сообщил на своей странице в Facebook член регионального совета по правам человека в РБ Динар Зайнуллин. В посте он ссылается на поступившее общественникам заявление матери ребенка, в котором сообщается, что ее ребенка затравили в школе ученики старших классов.

Динар Зайнуллин написал, что информация подтвердилась и что теперь с ней будут разбираться. Также автор поста опубликовал само заявление матери девочки Елены.

В нем говорится, что жертвой буллинга стала ученица четвертого класса одной из уфимских школ. Девочка рассказала маме, как в октябре 2019 года ученики седьмых- восьмых классов избивали ее, вымогали деньги, запугивали и призывали к самоубийству. Заявительница также сообщила: вся эта ситуация сказалась на здоровье ее ребенка, однако не все участники конфликта установлены. Поэтому женщина попросила помощи у всех, кто стал свидетелем или что-то знает о случившемся инциденте, помочь ей восстановить справедливость.

Как сообщает РИА Новости, уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова подтвердила информацию о заявлении и сообщила, что по данному факту проводится проверка.