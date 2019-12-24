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24.12.2019 16:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину в трагедии "Зимней вишни"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Центральный районный суд Кемерова начал рассматривать очередное уголовное дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Подсудимые - экс-начальник регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов и бывший главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев - не согласились ни с одним из пунктов обвинительного заключения.

По версии следствия, оба руководителя не исполнили должным образом свои обязанности. ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" - собственник зданий, в которых располагался ТРЦ, - осенью 2017-го не был включен в план проверок соблюдения требований обеспечения пожарной безопасности на 2018 год. Хотя и Терентьеву, составившему план, и Мамонтову, который план не скорректировал, было известно, что комплекс относится к категории объектов значительного риска. Такие объекты следует проверять раз в четыре года, и этот срок для введенной в строй весной 2014-го "Зимней вишни" истекал как раз в 2018-м. К тому же ее сложно назвать субъектом малого бизнеса, для которых в этот период объявили надзорные каникулы.

Фото: РИА Новости
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Более того, следствие считает, что руководство областного спасательного ведомства не воспользовалось своим правом провести внеплановую выездную проверку ТРЦ, достоверно зная о грубых нарушениях норм пожарной безопасности, которые там допускались. Государственный обвинитель перечислил основные: двери аварийных выходов были закрыты на замок, световые таблички, обозначающие пути эвакуации, отсутствовали, планы эвакуации не соответствовали действительности, система пожаротушения не работала.

Информация об этих и других нарушениях, по словам представителя прокуратуры, поступала к Мамонтову с мая по сентябрь 2017 года. Но проверок так и не последовало. Халатное отношение обвиняемых к своим служебным обязанностям в итоге привело к трагедии. 25 марта прошлого года в ТРЦ возник пожар, в котором погибло шестьдесят человек, в том числе 37 детей. По данным прокуратуры, нанесен тяжелый вред здоровью тридцати человек, и еще 256 пострадали в той или иной степени. Уничтожено и повреждено имущество 240 физических и юридических лиц. Гособвинение усмотрело прямую причинно-следственную связь между произошедшим и преступной деятельностью подсудимых.

Помимо этого, Мамонтов обвиняется в хищении и растрате около 1,9 миллиона бюджетных рублей, которые с июня 2015-го года по май 2018-го выплачивались людям, фиктивно трудоустроенным в ГУ МЧС. А Терентьеву инкриминируют то, что он дважды - в 2017 и 2018 годах - используя служебное положение, по фальшивым документам получил из казны деньги (в общей сложности 48,5 тысячи рублей) якобы на оплату проезда к месту отпуска в город Амурск Хабаровского края и обратно. На самом деле в Амурск он не ездил.

Обвиняемые в халатности, растрате и мошенничестве, впрочем, виновными себя не считают.

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- То, что произошло в "Зимней вишне", конечно, колоссальная трагедия. После "Хромой лошади" подобных в стране не было, - заявил Александр Мамонтов. - Но выдвинутое обвинение мне непонятно. Справки о моих экстрасенсорных способностях в материалах дела нет. Поясните, в чем мой преступный умысел и халатность? Мне непонятно, что я не сделал с 2017 по 2018 год. Если я не провел лично проверку, то кто мне должен был выписать распоряжение ее провести? Каким способом я должен был ее организовать и в какие сроки? Мне непонятно, какую и от кого я получил достоверную информацию о нарушениях требований пожарной безопасности в ТРЦ. Что это за информация, могла ли она быть основанием для проведения внеплановой проверки? В документах дела этого нет… А потом все это взяли и привязали к трагедии, которая случилась.

Также не признавший вины Григорий Терентьев заявил, что, он, в частности, не понимает, чего не сделал или сделал не так при утверждении плана проверок на 2018 год. И как вручение предписания об устранении обнаруженных в ТРЦ нарушений за неделю до пожара помогло бы избежать его и дальнейшей гибели людей с нанесением ущерба.

Подсудимые сообщили, что еще выскажутся о предъявленном им обвинении - после того, как завершится судебное следствие.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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