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24.12.2019 07:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Томские ученые выяснили, как наночастицы попадают в мозг

Текст: Наталья Граф (Томск)
Исследователи из Томска установили путь, по которому наночастицы вирусов, а также органических и неорганических веществ из окружающей среды проникают в головной мозг.

Вычислить траекторию движения наночастиц ученым помогли эксперименты, проведенные на грызунах. Они показали, что проникновение происходит через носовую полость - по нервным волокнам.

Фото: iStock
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- Движение частиц четко соответствует траектории нервных связей обонятельной системы,  - сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Ученым также удалось найти комбинации химических соединений, которые либо полностью блокируют, либо существенно усиливают транспорт наночастиц из носовой полости в мозг.

- Оказалось, что в носу происходит целый каскад событий, - рассказывает директор Центра генетических ресурсов лабораторных животных ИЦиГ СО РАН, профессор БИ ТГУ Михаил Мошкин. - Выявленные эффекты значимы для разработки новых способов терморегуляции и решения такой серьезной проблемы, как лечение отека головного мозга.

Наночастицы сегодня вводят в состав разных лекарственных препаратов - для повышения КПД, Полученные данные помогают ученым понять, как нарастает концентрация этих частиц и как их можно вводить в организм пациента.

В дальнейшем биологи планируют изучить проникающую способность вирусов и провести исследования среди людей "вредных" профессий. Ученые планируют разработать механизмы защиты человека от нежелательного воздействия наночастиц.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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