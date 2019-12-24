В Тулуне при пожаре погибли восьмилетний мальчик и его бабушка

В городе Тулун Иркутской области произошел пожар в двухквартирном доме. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, жертвами огня стали 86-летняя женщина и ее восьмилетний внук.

"Горели веранда квартиры и кровля. До прибытия пожарных из квартиры через окно спаслась женщина. В плотном дыму обнаружили двух человек. Врачи бригады скорой помощи констатировали их смерть. Спасшейся оказалась мама мальчика", - заявили в МЧС.

На тушение ушло полчаса. На месте сейчас работают дознаватели Главного управления МЧС России по Иркутской области и эксперты испытательной пожарной лаборатории.