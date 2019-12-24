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24.12.2019 21:07
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

На российско-азербайджанской границе открылся новый мост

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба главы Дагестана Фото: Пресс-служба главы Дагестана
Фото: Пресс-служба главы Дагестана

На границе России и Азербайджана состоялось торжественное открытие автомобильного моста через реку Самур. Его протяженность составляет более 325 метров, ширина - 17 метров. Новый мост заменит построенный в 1957 году путепровод.

Фото: Администрация Владимирской области
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В праздничной церемонии приняли участие министр экономического развития России Максим Орешкин, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и глава Дагестана Владимир Васильев.

Как сообщает пресс-служба главы региона, новый путепровод является важным участком транспортных коридоров "Север-Юг" и "Север-Запад". При условии расширения экономического сотрудничества между странами с начала года перевозки по маршруту "Север-Юг" увеличились на более чем 60 процентов, а "Север-Запад" на 53 процента.

"Мы видим, что связи, в том числе торговые, между нашими странами укрепляются и мы их развиваем шаг за шагом, появляются новые проекты. Это влечет не только торговое, но и туристическое взаимодействие, а инфраструктура должна опережать эти позитивные изменения, а не быть сдерживающим фактором", - отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Справка "РГ"

Стоимость нового Самурского моста свыше 21,5 миллиона долларов США. Россия и Азербайджан на паритетных условиях профинансировали строительство.

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