В Дагестане лучшие гостевые дома получили денежные премии

Десять гостевых домов признаны победителями республиканского конкурса на лучший объект сельского туризма. Все они получат субсидии в 200 тысяч рублей.

В регионе за 11 месяцев 2019 года рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил 33 процента, рассказали в министерстве по туризму и художественным народным промыслам Дагестана. Прогнозируется, что в общей сложности в этом году рес- публику посетят 850 тысяч туристов.

Основные направления, которые облюбовали гости, - это Дербент и Сулакский каньон. Однако все больше отдыхающих хотят отправиться в горные районы, чтобы познакомиться с местными историческими и культурными достопримечательностями. И хотя в регионе функционирует 125 гостиниц, часть туристов, желая в полной мере ощутить кавказский колорит, предпочитают останавливаться в гостевых домах.

- Поэтому они играют важную роль в формировании имиджа Дагестана, - считает министр туризма РД Расул Ибрагимов.

Всего на конкурс было подано 14 заявок. Оценивались объекты по нескольким критериям, среди которых - наличие необходимой инфраструктуры и комфортность жилых помещений. Однако главным было все же другое - для комиссии в первую очередь имело значение, стоит ли объект на налоговом учете.

Один из гостевых домов, вошедший в список лучших, расположен в Казбековском районе - в живописном лесу у села Алмак. Это место известно тем, что здесь с 1974 года разводят пятнистых оленей. Сейчас их в хозяйстве более полутора тысяч. Местные предприниматели наладили реализацию как пантов, так и целебных настоек на них фармацевтическим предприятиям.

Но грациозные животные приносят прибыль не только бизнесменам, но и туроператорам. Сюда ежегодно приезжают сотни гостей, чтобы полюбоваться на пятнистых оленей.

Зугайрат Сатираева открыла гостевой дом, в котором могут остановиться до 20 человек, рядом с вольерами, где пасутся животные. В доме есть уютные номера и кафе, имеется вся необходимая инфраструктура. Но, как рассказала гостеприимная хозяйка, в ее планах значительно расширить объект, но не без помощи инвесторов, конечно. В будущем здесь появится оздоровительный комплекс, где туристы смогут принимать пантовые ванны и делать ингаляцию из настойки пантов.

- Бронируют места у нас заранее, приезжают гости из разных городов страны и из-за рубежа. В отличие от других домов, которые работают преимущественно летом, мы открыты круглый год. Зима у нас красивая и снежная, - рассказывает Зугайрат Сатираева.

Сейчас по инициативе руководства республики прорабатывается вопрос об освобождении гостевых домов от уплаты некоторых налогов. Благодаря этому власти намерены вывести подобные объекты из тени и увеличить их число. .

Тем временем

В регионе заработал кольцевой маршрут "Легенды Дагестана", в рамках которого в горных районах созданы туристические хабы. Это остановки на маршруте, оборудованные необходимой инфраструктурой для отдыха. Здесь можно перекусить и пере- ночевать, а также полюбоваться местными достопримечательностями.

Подобные объекты уже появились в Сулакском каньоне возле поселка Дубки, сел Хунзах и Уркарах, Ирганайского водохранилища, Салтинского водопада. В ближайшее время они откроются на Буйнакском перевале и в Махачкале на смотровой площадке горы Тарки-Тау.