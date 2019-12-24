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24.12.2019 21:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Братья работают!

В Дагестане на родине героя-полицейского установили памятник
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Дагестан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)
В дагестанском селении Сергокала открылся памятник Герою России Магомеду Нурбагандову. Монумент установили на территории школы, где учился полицейский. Его фраза "Работайте, братья!" стала девизом правоохранителей всей страны.
Памятник установили на территории школы, где учился полицейский. Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Памятник установили на территории школы, где учился полицейский. Фото: Пресс-служба правительства Дагестана
Памятник установили на территории школы, где учился полицейский. Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

- Каждый день школьники будут смотреть на этот бюст и читать высеченные на памятнике слова. Я не сомневаюсь, что ставшие крылатыми слова затронут их сердца, - сказал на церемонии открытия отец героя Нурбаганд Нурбагандов.

Фото: Сергей Довлатов перед Домом печати в Таллине, 1974 год.
В Таллине поставят памятник Довлатову

Именем погибшего от рук боевиков полицейского названа школа и улица в родном селе. В Махачкале одна из улиц носит имя братьев Нурбагандовых - родной брат героя был расстрелян бандитами в тот же день.

Все произошло, как уже сообщала "РГ", в июле 2016 года. Лейтенант Магомед Нурбагандов в выходные вместе с родственниками отдыхал в лесу, недалеко от родного села. К месту привала неожиданно вышли вооруженные боевики. При обыске они нашли у Магомеда удостоверение сотрудника полиции. Решив покуражиться, бандиты связали мужчину и, включив камеру мобильного телефона, потребовали обратиться к сослуживцам с призывом бросить работу в правоохранительных органах. Нурбагандов под угрозой смерти не стал выполнять требование боевиков, а произнес всего два слова: "Работайте, братья!" После этого раздались выстрелы...

Силовики отомстили за убийство своего сотрудника. Буквально через месяц, в ходе спецопераций в Избербаше и Махачкале, были ликвидированы шесть боевиков, в том числе главарь бандгруппы Магомед Халибеков, который лично убил офицера. В его телефоне и нашли видеосъемку расправы, после чего стало известно о достойном поступке российского офицера.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, лейтенант полиции Магомед Нурбагандов был посмертно удостоен звания Героя России. С тех пор по всей стране проходит всероссийская акция "Работайте, братья!". К ней присоединились тысячи сотрудников полиции с различных регионов страны.

У Магомеда Нурбагандова, которому в январе следующего года исполнилось бы 35 лет, остались жена и двое детей. Старший сын мечтает стать полицейским, как папа.

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