В Дагестане на родине героя-полицейского установили памятник

В дагестанском селении Сергокала открылся памятник Герою России Магомеду Нурбагандову. Монумент установили на территории школы, где учился полицейский. Его фраза "Работайте, братья!" стала девизом правоохранителей всей страны.

- Каждый день школьники будут смотреть на этот бюст и читать высеченные на памятнике слова. Я не сомневаюсь, что ставшие крылатыми слова затронут их сердца, - сказал на церемонии открытия отец героя Нурбаганд Нурбагандов.

Именем погибшего от рук боевиков полицейского названа школа и улица в родном селе. В Махачкале одна из улиц носит имя братьев Нурбагандовых - родной брат героя был расстрелян бандитами в тот же день.

Все произошло, как уже сообщала "РГ", в июле 2016 года. Лейтенант Магомед Нурбагандов в выходные вместе с родственниками отдыхал в лесу, недалеко от родного села. К месту привала неожиданно вышли вооруженные боевики. При обыске они нашли у Магомеда удостоверение сотрудника полиции. Решив покуражиться, бандиты связали мужчину и, включив камеру мобильного телефона, потребовали обратиться к сослуживцам с призывом бросить работу в правоохранительных органах. Нурбагандов под угрозой смерти не стал выполнять требование боевиков, а произнес всего два слова: "Работайте, братья!" После этого раздались выстрелы...

Силовики отомстили за убийство своего сотрудника. Буквально через месяц, в ходе спецопераций в Избербаше и Махачкале, были ликвидированы шесть боевиков, в том числе главарь бандгруппы Магомед Халибеков, который лично убил офицера. В его телефоне и нашли видеосъемку расправы, после чего стало известно о достойном поступке российского офицера.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, лейтенант полиции Магомед Нурбагандов был посмертно удостоен звания Героя России. С тех пор по всей стране проходит всероссийская акция "Работайте, братья!". К ней присоединились тысячи сотрудников полиции с различных регионов страны.

У Магомеда Нурбагандова, которому в январе следующего года исполнилось бы 35 лет, остались жена и двое детей. Старший сын мечтает стать полицейским, как папа.