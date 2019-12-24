В Дагестане четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В Карабудахкентском районе Дагестана в одном из частных домов произошел хлопок газа.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Республике Дагестан, утром 24 декабря в оперативную дежурную смену поступило сообщение, что в поселке Карабудахкент в частном жилом доме вспыхнул пожар. Спровоцировал возгорание взрыв бытового газа.

На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части. К тому времени огонь охватил площадь в сто квадратных метров. Предварительно причиной хлопка газа стала неисправность газовой колонки, установленной в ванной комнате.

В результате взрыва и начавшегося затем пожара пострадали двое взрослых и двое детей. Всех их оперативно отвезли в Центральную районную больницу.