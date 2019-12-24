В Осетии открыли Центр народных художественных промыслов

В Северной Осетии начал работу Центр народных художественных промыслов. В нем умельцы будут представлять свои работы жителям и гостям республики на постоянной основе. Также здесь будут проходить мастер-классы, где желающих начнут обучать народным художественным ремеслам республики.

Центр разместился в самом сердце Владикавказа - на проспекте Мира. Его открытие предваряла масштабная работа.

В марте этого года глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поставил задачу перед Министерством промышленности республики создать площадку для творчества народных умельцев. Был подготовлен дизайн-проект Центра народных художественных промыслов, проведен капитальный ремонт в здании, где его планировали разместить.

В торжественной церемонии открытия Центра приняли участие первый заместитель председателя Правительства РСО-Алания Ахсарбек Сабаткоев, вице-премьер республики Ирина Азимова, Министр промышленности и транспорта Хайдарбек Бутов, министр культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов, министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания Майран Тамаев, глава Владикавказа Русланбек Икаев, а также глава АМС города Владикавказ Тамерлан Фарниев, председатель международного общественного движения "Высший совет Осетин" Руслан Кучиев и другие.

- Открытие этой масштабной торгово-выставочной площадки - важное и знаковое событие для культурной жизни Северной Осетии, - сказал глава региона Вячеслав Битаров. - Здесь объединены мастера-ремесленники республики, которые смогут презентовать и продавать продукцию на единой площадке. Таким образом, мы хотим поддержать наших умельцев, создать благоприятные условия для возрождения национальных традиций, ведь художественные промыслы испокон веков были частью народного искусства. Надеюсь, в этих стенах гармонично сольются национальные мотивы и новаторские идеи, традиции и современность.

Глава республики также отметил, что Центр станет местом притяжения для туристов и будет способствовать развитию туристского потенциала региона.

Стоит отметить, что в Северной Осетии активизировалась работа по участию мастеров народных художественных промыслов в межрегиональных и федеральных выставках. Организацией этой работы занимается Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания. В том числе ведомство вышло с инициативой об организации республиканской экспозиции на крупнейшей федеральной выставке НХП "Ладья" в Москве. И в декабре нынешнего года Северная Осетия уже в третий раз представляла свои экспозиции на этой масштабной площадке.