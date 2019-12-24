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24.12.2019 15:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Архангельской гимназии присвоено имя Иосифа Бродского

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)
Михаил Мейлах вручает директору гимназии Татьяне Боровиковой памятные подарки. Фото: Татьяна Сухановская/РГ Михаил Мейлах вручает директору гимназии Татьяне Боровиковой памятные подарки. Фото: Татьяна Сухановская/РГ
Михаил Мейлах вручает директору гимназии Татьяне Боровиковой памятные подарки. Фото: Татьяна Сухановская/РГ

Гимназии №21 Архангельска присвоили имя знаменитого поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского. Это решение было принято на заседании городской общественной комиссии по топонимике и памятникам мемориального значения, оно утверждено главой Архангельска Игорем Годзишем.

Фото: Из семейного архива Александра Шутихина
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По словам директора гимназии Татьяна Боровиковой, идею поддержали в региональных отделениях Союза журналистов России и Русского географического общества, ее одобрили родственники Иосифа Александровича, а также педагоги гимназии - большинство высказались "за".

Гимназия 21 станет первой в мире школой, названной в честь поэта. Почему педагоги и общественники сделали именно такой выбор? Напомним: в Архангельской области сегодня действует единственный в мире музей Иосифа Бродского - по инициативе общественников и губернатора Поморья Игоря Орлова, он открыт в деревне Норинской Коношского района, где с 1964 по 1965 годы поэт отбывал ссылку "за тунеядство". Норинский период стал для него своего рода "Болдинской осенью". О тех временах Бродский отзывался так: "Бывали и не хуже, но лучше - пожалуй, не было".

Здесь, в глухой архангельской деревеньке, где тогда не было даже электричества, поэт написал более полутора сотен стихов, среди которых и знаменитый "Народ": "в смертный час зажимающий зерна в горсти, сохранивший способность на северном камне расти".

На церемонию присвоения 21-й гимназии имени нобелевского лауреата приехал друг Бродского - поэт, переводчик и филолог Михаил Мейлах:

- Трижды я навещал Бродского в ссылке. Для него это было очень драматичное время. Но потом он вспоминал о нем, как о самом счастливом в своей жизни. Ведь погружение в российскую жизнь произошло именно там, в Норинской.

Как рассказал "РГ" выпускник школы - представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит, присвоение гимназии имени Бродского будет способствовать повышению престижа школы, ее статуса во взаимоотношениях с российскими и зарубежными партнерами, обеспечит "узнаваемость" среди зарубежных школ, будет способствовать установлению контактов с профессиональными организациями переводчиков, писателей, литературными объединениями, музеями и фондами, расширит возможности участия в грантовой деятельности.

Фото: Павел Кононов
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По словам Татьяны Боровиковой, присвоение учебному заведению имени Бродского - это дань уважения и сохранения памяти о гениальном поэте. Сегодня гимназия пока единственная в России и в мире носит имя нобелевского лауреата.

Гимназия получила подарок и от "Российской газеты" - книгу заместителя главного редактора Юрия Лепского "В поисках Бродского", выпущенную в издательстве "РГ".

Гимназистов ждут экспедиции в Норинскую, а также исследовательская работа в Коношском районе, где и сегодня открывают ранее неизвестные материальные свидетельства и факты из жизни будущего нобелевского лауреата. Не так давно, к примеру, сотрудники дома-музея собрали по окрестным деревням и поселкам уникальные снимки, которые Иосиф Бродский сделал во время ссылки - дело в том, что "исправлялся" поэт в комбинате бытового обслуживания, работая разъездным фотографом. К снимкам "прилагались" истории, рассказанные о Бродском местными жителями.

Помощь школьников понадобится и при оформлении экспозиций, и при уходе за березовой аллеей, которую энтузиасты высадили в память о Бродском. Возможно, именно им предстоит сделать на архангельской земле открытия в биографии поэта, пока неизвестные бродсковедам.

Общество Образование Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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