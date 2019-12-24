Что ожидает малый и средний бизнес после смены налогового режима

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) перестанет действовать в нашей стране в 2021 году. Но продавцы маркированных товаров, в том числе лекарств и обуви, не смогут пользоваться этим льготным режимом уже в 2020-м. В Псковской области под угрозой закрытия оказались более ста небольших аптек и несколько сотен магазинов потребкооперации. Как продвигается законодательная работа, призванная смягчить для бизнеса последствия смены налогового режима, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Тапочки в ассортименте

Изначально предполагалось, что положения об обязательной маркировке лекарств, сопряженные с запретом применения ЕНВД, заработают 1 января 2020-го. На днях Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект, который переносит час икс на 1 июля. Для продавцов обуви требование о маркировке изделий, влекущее смену налогового режима, начнет действовать 1 марта.

- В состав Псковского облпотребсоюза входят 678 магазинов, из которых порядка 85 процентов имеют в своем ассортименте обувные товары, - отмечает председатель Совета облпотребсоюза Николай Тесля. - Лишить жителей небольших населенных пунктов возможности купить тапочки, резиновые сапоги, сезонную обувь недалеко от дома мы не можем. Но и применять упрощенную систему налогообложения (УСН) на общих условиях магазины потребкооперации не готовы. При переходе на УСН налоговая нагрузка на все предприятия союза увеличится в 1,9 раза - на 53 миллиона рублей. Около 380 магазинов, вероятнее всего, не выдержат повышенного налогового бремени.

Следует пояснить, что общие для всей страны ставки по "упрощенке" составляют шесть процентов, если объектом налогообложения являются "доходы", и 15 процентов, если выбраны "доходы минус расходы". В то же время Налоговый кодекс РФ позволяет регионам снижать планку до одного процента в первом случае и до пяти процентов во втором.

В Псковской области преференции получили представители обрабатывающих производств, гостиничного, коммунального бизнеса и ряда других отраслей. Продавцы маркированных изделий в список льготников не попали, и эта ситуация требует скорейшего исправления.

- Многие наши магазины являются убыточными, - продолжает Николай Тесля. - Для таких плательщиков УСН Налоговый кодекс РФ предусматривает уплату в бюджет одного процента от доходов, но при этом требуется подтверждение расходов. Рационально было бы сразу установить для потребкооперации минимальную однопроцентную ставку по категории "доходы". Тогда предприниматели смогут платить налоги без излишнего документооборота - это крайне важно для сельских торговых точек, не готовых к автоматизации бухгалтерского учета.

Операция "Фармация"

Что касается фармацевтического рынка, в Псковской области, по предварительным оценкам, ЕНВД применяют более 100 его игроков. В каждом из 24 районов Псковщины функционируют в среднем три-четыре небольшие аптеки, которые обеспечивают медикаментами сельчан. Еще порядка 50 игроков фармрынка - плательщиков ЕНВД работают в городских населенных пунктах. Все они могут закрыться, если правила применения "упрощенки" останутся неизменными.

- Мы договорились с региональными законодателями, что предметное обсуждение правок в областной закон о ставках УСН пройдет в первом квартале следующего года, - комментирует ситуацию псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. - Принять этот документ планируется во втором квартале, и я очень надеюсь, что законодательная работа не затянется. Кроме того, поправки, согласно нашим договоренностям, распространят на правоотношения, возникшие в начале года. То есть кооперативные магазины, торгующие обувью, смогут заплатить налоги по сниженной ставке по итогам первой половины 2020-го.

Получат свою "страховку" и аптеки, если федеральная инициатива о переносе обязательной маркировки лекарств на полгода не успеет в ближайшие дни вступить в силу.

В Калининградской области группа депутатов уже разработала законопроект о пониженных ставках УСН для аптек, сейчас он проходит экспертизу. Игроки фармацевтического рынка, согласно этому документу, смогут перечислять в бюджет не шесть, а два процента от доходов.

- Лицензии на фармацевтическую деятельность на территории региона есть у 642 аптек и аптечных пунктов, - рассказывает один из авторов законопроекта, депутат Калининградской областной думы Евгений Мишин. - Более 200 аптек сейчас применяют ЕНВД. При этом порядка 40 таких учреждений работают в небольших городах и поселках, где не присутствуют крупные аптечные сети. Если мы в ближайшее время не создадим для продавцов лекарств альтернативу ЕНВД, жители десятков населенных пунктов могут лишиться лекарственной помощи.

Только на Псковщине под угрозой закрытия оказались сотни аптек и магазинов потребкооперации

В самом западном российском регионе уже действует трехпроцентная ставка для отдельных плательщиков УСН в категории "доходы". Льготой могут воспользоваться переработчики отходов и компании, работающие в сфере информационных технологий.

- Изначально мы предлагали включить аптечные учреждения в "трехпроцентную" группу, - добавляет Евгений Мишин. - Но расчеты показали, что даже такая нагрузка для них непосильна. Два процента - вот максимальная планка.

Патенты переоценили

Единый налог на вмененный доход для всех субъектов бизнеса перестанет действовать в нашей стране в 2021 году. Поэтому в совершенствовании альтернативных налоговых режимов нуждаются не только продавцы маркированных товаров, но и другие малые предприятия.

В Псковской области ЕНВД применяют около 10 тысяч небольших компаний (43 процента от всех зарегистрированных субъектов МСП). При этом регион занимает второе место в РФ по количеству сельских населенных пунктов. Многие псковские плательщики ЕНВД (и речь идет не только об аптеках и потребкооперации) относятся к социально значимому сельскому бизнесу. Это единственные в поселке парикмахерская и столовая, единственный на весь район грузоперевозчик и так далее.

Доработать следует не только УСН, но и патентную систему налогообложения (ПСН). Патенты на Псковщине стоят в несколько раз дороже, чем в соседних субъектах РФ. К примеру, псковская сельская парикмахерская, в которой работают три человека, по итогам 2019 года должна будет перечислить в бюджет 54,2 тысячи рублей. В Ленобласти платеж такого же субъекта бизнеса составит, в зависимости от муниципального образования, от 12,6 тысячи до 18 тысяч рублей, в Новгородской области - от девяти тысяч до 18 тысяч рублей.

- В следующем году стоимость патента для отдельных псковских предпринимателей снизится, но это обусловлено приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным. К примеру, по численности работников сейчас действует интервал "от одного до пяти". И субъекты бизнеса, у которых работает три человека, платят столько же, сколько и их коллеги, трудоустроившие пять человек. По новым правилам налог будет рассчитываться исходя из конкретного количества работников. Но эти законодательные изменения не касаются изначально завышенной стоимости патентов в нашем регионе. Пересмотреть размер платежей в рамках ПСН, как и в рамках УСН, планируется в первом-втором кварталах следующего года, - подводит итог Аркадий Мурылев.