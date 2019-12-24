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24.12.2019,  
13:45
Текст:  Светлана Цыганкова

Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Баренцево море на артстрельбы

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел на очередной этап ходовых испытаний в Баренцево море. Он проведет артиллерийские стрельбы по береговой цели.

Фото: Пресс-служба "Северной верфи"
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Новый фрегат продолжает серию госипытаний. В этот раз в Баренцевом море он отработает маневрирование, проверит системы и механизмы, а также проведет буксировку корабля. Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, будут проверены и системы его радиотехнического вооружения. Их облетит экипаж Су-24 отдельного смешанного авиаполка СФ.

В Баренцевом море фрегат выполнит артиллерийские стрельбы по береговой цели и проведет серию испытаний систем противовоздушной обороны.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" приступил к госиспытаниям 20 ноября. Они проходят в несколько этапов. Корабль уже выполнил стрельбу крылатыми ракетами по морской и береговой мишеням. После окончания госиспытаний фрегат поступит на вооружение ВМФ России.

"Адмирал Касатонов" - первый серийный корабль проекта 22350. Он предназначен для работы в дальней морской зоне: поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок, противовоздушной, противоракетной и противолодочной обороны кораблей. Несет 16 крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

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