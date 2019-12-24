Как из захолустья делать город-музей

У ангела по ногам идут дыры от гвоздей: одного епископа смутили голые ноги статуи в алтаре, и он велел прикрыть их. А другому ангелу шутники пририсовали усы, и реставратор еле отмыл краску. Четыре деревянные статуи стояли в алтаре Входоиерусалимского храма, потом, расчлененные, лежали в запасниках. И только в 2018-м, отреставрированные, встали в Музее церковной старины в Тотьме .

Барокко мореходов

Алексею Новоселову сейчас 28, и Тотемским музейным объединением он руководит уже 6 лет. Выпускника отделения культурологии Вологодского педуниверситета и коренного тотьмича, выступавшего на конференции с докладом о малых городах, заметило новое руководство города, позвало поделиться своим взглядом на ситуацию. Алексей сделал сайт района, повел группу в "ВКонтакте" , а вскоре получил предложение, от которого не отказался. Новому главе нужна была команда, способная поднять тонущую в безденежье городскую среду.

...А вот еще одно сокровище, возвращенное к публике из дальних фондов, - коллекция посуды, переданная потомками здешних купцов. Рюмочки, графинчики, расписанные золотом бокалы, фарфор потемкинский и мейсенский. Купцы проложили в свое время путь из Тотьмы к Алеутским островам, промышляли там чернобурую лису - и "от избытка капитала" строили в Тотьме храмы. Сейчас в храме Входа Господня в Иерусалим, шедевре "тотемского барокко" - Музей мореходов, на квартал ближе к Сухоне стоит Дом-музей Ивана Кускова, основателя Форта-Росс, поодаль Музей церковной старины, в центре - центр объединения, Краеведческий музей. Еще в объединение входит Дом-музей Николая Рубцова в селе Никольское.

- Тотьме не нужно придумывать бренды, история их уже придумала, - говорит Новоселов. - Нужно показать это "лицом".

По следам сухонопуса

Завроктон - это ящер, бегающий быстро, как собака. Сухонопус похож на медведя, но двигается на мощных полусогнутых, как крокодил. Там, где раньше в краеведческом был кабинет директора, сейчас "живут" ящеры, следы и останки которых были найдены в окрестностях реки Сухоны. На полученный музеем президентский грант был устроен зал "По следам сухонопуса".

- В 2014-м у меня был бюджет 8 миллионов - только на зарплату и "коммуналку", - вспоминает Алексей. - Конечно, можно было тихо сидеть, постепенно сокращаясь, но я стал искать деньги.

Алексей Новоселов: Дело музея -создавать образ города. Фото: Даниил Зинченко

Из вузовского курса он знал, что есть фонды, куда обращаются с заявками на финансирование, и решил напомнить городу о том, что было на месте нынешних пейзажей Тотьмы, - и написал свою первую заявку, на конкурс Фонда Тимченко "Культурная мозаика малых городов и сел". Проект маршрута "Кольцо исторической памяти" вдруг прорвался в финал и выиграл. И сегодня по городу рядом с нынешними названиями улиц висят таблички с названиями историческими, и стоят стенды с фотографиями и описаниями того, что тут стояло раньше.

Большую часть нового, уже 2-миллионного, гранта Новоселов закинул на АнтреСОЛЬ - создав в городе место для тусовки, совместив неформат с краеведением. Мы с ученым секретарем музейного объединения Марией Правдиной поднялись сюда по лестнице из зала для временных выставок: типичное антикафе - всюду кресла-мешки, чтоб посидеть с ноутом в интернете, проектор с экраном... Это и музей: на подоконниках тут экспонаты - древние приспособления для добычи и варки соли (Тотьма была еще и центром солеварения), здесь же отмеренный пуд соли в мешке, зал освещают солевые лампы. Расставь стулья - и антикафе станет залом для конференций, сюда придут дети на мастер-классы...

Устройство Q-ARTала с артефактами, напоминающими о прошлом города, - от лисы до бакенов, уже не нужных реке. Оснащение краеведческого музея тактильными надписями, аудиогидами, открытие там 7 новых залов. Издание альбомов "Осколки времени" и "Тотемское барокко". Модель солеварни с "варницей" в натуральную величину...

За 5 лет работы для обустройства музея - и города - было получено грантов на 18 миллионов.

Почита от помо

- Малые музеи боятся заниматься проектами. Или делают это неумело, в заявках пишут об умирании деревни, жалуются на урезанные штаты, - сетует Алексей.

Чернобурая лиса - один из символов Тотьмы. Фото: Даниил Зинченко

Одной из главных побед Новоселов и Правдина считают выигрыш гранта на устройство Школы музейного развития "За границами столиц". На первую же школу в 2016 г. приехали 70 человек из всех федеральных округов - и продолжают приезжать учиться работе с фондами, научно-экспозиционной деятельности, маркетингу у приглашаемых экспертов. В 2019-м Школа победила в конкурсе "Интермузей" как "Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие", опередив Русский музей и ГМИИ.

...В Тотьме турист всегда проездом - посмотреть на барокко. О росте турпотока тут говорят осторожно, но при этом в последние годы в городе появились новые гостиницы и гостевые дома, открылись частные кафе. А летом город взял грант на обустройство набережной Кускова, почтить память которого сюда уже приезжали индейцы помо, их предков Кусков укрывал в Форте-Росс. Они исполнили у его могилы ритуальный танец почита.

Кстати

Не только Салтыков-Щедрин

Талдом, город на севере Московской области, был исключен из туристических маршрутов, его проезжали по пути в музей Салтыкова-Щедрина в Спас-Угле: отталкивал провинциальный облик, неустроенная городская среда.

Тому, как все это сейчас изменилось, посвятил свою пресс-конференцию в Интерфаксе глава Талдомского городского округа Владислав Юдин.

Вот уже несколько лет при администрации округа при поддержке области работает над внешним обликом Талдома и всего округа группа архитекторов, краеведов, скульпторов, историков во главе с архитектором Александром Айрапетовым. В городе приводятся в порядок памятники архитектуры, которых в Талдоме немало, и просто здания рядовой застройки, придающие городу своеобразие. Появились удобные места для прогулок, улицы Победы и Салтыкова-Щедрина стали одним большим прогулочным пространством.

Все это, по словам Юдина, увеличило приток туристов. Пять лет назад город посещало 30 тысяч туристов в год, сегодня их больше 125 тысяч.