Проект социально-культурного общественного пространства в ЖК "Новое Горелово" компании "ЛенРусСтрой" в этом году получил награду архитектурного конкурса "Золотой Трезини". На очереди создание плей-хаба - многофункционального игрового и рекреационного пространства в одном из дворов. Генеральный директор "ЛенРусСтроя" Леонид Кваснюк не любит делиться планами на будущее. Но корреспонденту "РГ" он рассказал о том, где взять деньги на строительство объектов социальной инфраструктуры в новых кварталах и как его команде удается отвечать на самые взыскательные запросы будущих покупателей квартир.

Леонид Яковлевич, каковы первые впечатления участников рынка от работы с эскроу-счетами?

Леонид Кваснюк: Постоянные изменения в законодательстве осложняют нам жизнь, но мы научились находить в них положительные стороны и быть одними из первых, кто начинает работать по новым схемам. Когда-то мы построили первыми на Северо-Западе и начали работать по схеме долевого строительства, потом мы научились получать проектное финансирование и построили благодаря этому четыре крупных объекта. Сегодня мы опять одни из первых, кто внедрил продажи через эскроу-счета. Мы два года назад начали работу со Сбербанком и отработали всю схему, включая получение финансирования под эскроу. У нас, кстати, и здесь есть большое преимущество - мы стали партнерами Сбербанка. Все наши строящиеся дома продаются по новой схеме.

По новой схеме стало даже легче строить в том плане, что она предполагает стабильное финансирование, и мы, строители, не думаем, где взять деньги, наша задача -работать качественно и красиво. Если при долевой схеме нужно было думать не только о том, как построить, но и как побыстрее продать, то сейчас эта проблема уходит на задний план. Да, процесс получения прибыли теперь затягивается. Деньги попадают в банк на длительный срок, и это ограничивает нашу работу на перспективу. И я не получаю прибыли, пока не построю дом, и не могу ее направить на развитие новых проектов. Возможно, процесс стоит разбить на этапы.

И еще. Мы относим себя к среднему бизнесу, и мы можем работать с эскроу-счетами, потому что у нас есть неплохой запас прочности. Но для малого бизнеса, небольших строительных компаний работать в таких условиях крайне сложно. Жаль, что с рынка могут уйти небольшие, но ответственные игроки, которые могут и хотят работать качественно и соблюдать все сроки!

Как вы относитесь к инициативе вводить в строй новые жилые кварталы только с готовой социальной инфраструктурой?

Леонид Кваснюк: И в Петербурге, и в Ленинградской области использовали несколько программ по стимулированию строительства инфраструктуры, в том числе, например, "Социальная инфраструктура в обмен на налоги". Но есть федеральная программа "Стимул", которая реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и направлена на развитие социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры. В 2019 году из федерального бюджета на строительство объектов по программе "Стимул" направлено 22,5 миллиарда рублей. То есть деньги в федеральном бюджете на это есть, финансирование обеспечивается совместно с регионом по схеме 60 на 30 процентов. И мы сейчас по этой схеме строим школу, сдадим ее в следующем году. Далее у нас запланировано в рамках этой программы строительство детского сада и еще одной большой школы. Мы строим целый район, это комплексное освоение территории, и благодаря нашей работе по этой программе жители получат всю необходимую инфраструктуру одновременно с введением в эксплуатацию их домов.

Мы не просто строим дома, мы комплексно подходим к развитию нашей территории и включаем в наши проекты дополнительные детали, которые существенно улучшают качество жизни. Пример такого подхода - в том числе наша Променад-аллея, за которую мы в этом году получили премию "Золотой Трезини". Всю свою жизнь я строил города, районы, поселки, дороги, школы, детские сады. У нашей компании есть все возможные строительные награды, призы и дипломы. Но именно сегодня я испытываю настоящую гордость. "Золотой Трезини" мы получили и за архитектурный, и за социальный проект. Это новый уровень, который делает жизнь наших людей счастливее и более полной.

"Наши дома стандарт-класса не уступают по некоторым опциям бизнес-классу"

На месте бывшего капустного поля мы построили жилой район стандарт-класса, но украсили его по высшему разряду. Гранит, дерево, сербские ели - получился бульвар длиной 499 метров. Разработчики придумали систему освещения нового пространства. Помимо обычных уличных фонарей там установят многоуровневую подсветку, которая будет меняться в зависимости от времени суток и заданного режима: то приглушенная романтичная, то яркая праздничная. Чтобы было уютно всем, предусмотрены и зеленые зоны, и общественные пространства для активного и спокойного отдыха, и даже место для городских огородов. Люди разных возрастов в зависимости от погоды и настроения смогут поваляться на траве, посидеть на скамейке с навесом от солнца или дождя, перекусить в одной из точек стритфуда, которые будут организованы тут же. Будут небольшой фонтан и кинотеатр под открытым небом.

Торжественное открытие состоится весной будущего года, потому что два дома вдоль бульвара еще строятся. Но хотя они еще стоят за забором, параллельно идет озеленение и благоустройство территории. Мы сразу строим дороги, закладываем детские площадки, разбиваем клумбы на территории. Так не просто можно, так нужно работать. И могу сказать, что наши дома стандарт-класса не уступают по некоторым опциям тому, что другие предлагают в бизнес-классе.

Еще мы собираемся строить двор - плей-хаб. Начнем в будущем году. Между 28-м и 31-м домами пространство такое, что там еще один дом можно поставить, а мы оставили его для людей. Там будут и детские площадки, и веревочный парк, и тематические площадки, и воркаут, и зоны для спокойного и активного отдыха разных возрастов - все будет. Концепция пока еще дорабатывается .

Откуда вы черпаете информацию о предпочтениях потенциальных покупателей? Что сегодня нужно людям и можно ли предусмотреть все потребности будущих жильцов?

Леонид Кваснюк: Мы ездим по России, в каких уголках только не были. Ездим смотреть лучшие зарубежные проекты. Замечаем все новое и лучшее и думаем, как у нас это будет использовано. И еще мы наполняемся идеями от людей, которые у нас уже приобрели или хотят приобрести квартиры. Главная тенденция - люди хотят удовольствия от жизни и пространства для этого.

Им хочется хорошего вида из окна, хочется, чтобы было место для хранения велосипедов, санок и колясок на каждом этаже... Чтобы лифта было два - и не ждать подолгу, и не бояться, что сломается... Ну и чтобы на входной двери крючок был - сумку повесить и ключи достать.

Наше преимущество - мы сейчас можем под свои нужды создавать любые конструкции любой формы. Сегодня современные стеклопакеты позволяют делать окна в пол - как это красиво! Мы сделали себе такие окна в офисе - и людям готовы предложить. В свое время я не стал избавляться от домостроительного комбината в Киришском районе, хотя многие руководители в нашей компании меня не поддерживали: убыточное же было предприятие, практически банкрот. Но зато сейчас мы его модернизируем, запускаем там новую линию и сможем делать такие конструкции, которые позволят все коммуникации убрать в стены и не забирать у граждан ни сантиметра площади.

Обычно у нас 99 процентов квартир принимаются без замечаний, но недавно у нас был сильный стресс: 15 процентов квартир не приняли в день приемки. Оказалось, подрядчик не прокрасил экран за батареей. Мы, конечно, доделаем то, что не выполнил подрядчик, еще до Нового года. А для нас это стало стимулом еще раз поставить на контроль все процессы управления в компании и доработать систему проверки качества всех видов работ.

Есть ли у "ЛенРусСтрой" планы по расширению географии объектов?

Леонид Кваснюк: В другие регионы выходить всегда интересно. Мы, например, некоторое время назад строили в Мурманске квартиры для военнослужащих. Ничего там не заработали, но, во-первых, получилось хорошо, а во-вторых, пока в стране у граждан было не очень благополучно с деньгами, такие проекты, финансируемые из бюджета, позволили нам платить зарплату и тем самым сохранить людей.

О наших проектах предпочитаю не говорить, пока не будет полной определенности. ЖК "Новое Горелово" мы строим успешно, выводим новые очереди в соответствии с графиком и одновременно строим всю инфраструктуру. И отметить, что, хотя на этой территории строим не только мы (с нами рядом возводится ЖК "Ветер перемен"), мы не конкуренты. Стараемся помогать друг другу, увязываем инфраструктуру объектов между собой. Например, очень трудно самому построить инженерные сети - а вместе уже проще. Вот еще на территории соседей наша компания строит школу. И в результате в нашем районе будет сразу две школы - на 550 и на 640 мест.

И еще в следующем году мы начнем несколько новых проектов в Петербурге - например, планируем строить дом в центре города. Есть еще проекты, которые стартуют на будущий год, но о них расскажу потом. Ну а если говорить про Москву - как только появится достойный проект, мы начнем там работать. Пока смотрим варианты.

Сотрудники компании называют "ЛенРусСтрой" своим домом, своей семьей. Как вы подбираете людей в компанию?

Леонид Кваснюк: Я горжусь своей командой. Больше половины руководителей компании работают с первого дня. Они пришли сюда совсем молодыми людьми и росли вместе с нами как профессионалы и как руководители. Мы действительно как семья. И этот процесс продолжается. Приходят новые молодые люди, мы их учим, помогаем, поддерживаем, и компания становится для них домом. Иногда, как бывает в каждой семье, мы общаемся слишком эмоционально. Но я считаю, что умение чувствовать, переживать, думать, спорить, предвидеть и заботиться - хорошие качества для любого руководителя. Молодые руководители в нашей компании гораздо проще относятся, например, к необходимости увольнения людей, чем я. Я за свою жизнь не уволил ни одного человека. Мне легче заставить человека работать, чем уволить.

Можно ли про вас сказать: "Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает"?

Леонид Кваснюк: Отдых для меня - это новые впечатления и идеи, связанные в первую очередь с работой. Едешь в командировку или на конференцию, в поездку по стране или за рубеж, видишь что-то, слышишь - и уже хочешь побыстрее вернуться и попробовать это сделать дома.